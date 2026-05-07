€ 5.2661
|
$ 4.4727
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2661
|
$ 4.4727
 
DCNews Stiri Sondaj INSCOP: Ce părere au românii despre unirea cu Republica Moldova. Cum ar vota dacă s-ar face un referendum
Data publicării: 07 Mai 2026

Sondaj INSCOP: Ce părere au românii despre unirea cu Republica Moldova. Cum ar vota dacă s-ar face un referendum
Autor: Doinița Manic

unire republica moldova romania referendum Steagurile României și Republicii Moldova. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews

Iată ce părere au românii despre unirea cu Republica Moldova și cum ar vota dacă s-ar face un referendum, potrivit unui sondaj INSCOP.

Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a X-a, realizat în perioada 14-21 aprilie 2026, 7 din 10 români ar vota "DA", în cadrul unui referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova.

21.4% din români ar vota "NU", adică împotriva unirii, iar 2.1% dintre respondenți au spus că nu s-au hotărât încă, 3.2% nu ar merge la vot, iar 1.4% nu știu sau nu răspund.

Totodată, potrivit sondajului, votanții USR și bărbații ar vota într-o proporție mai mare ca restul populației pentru unirea cu Republica Moldova.

VEZI ȘI: Sondaj INSCOP: Cine cred românii că e vinovat de războiul din Ucraina / Donald Trump și Emmanuel Macron, în topul încrederii în lideri internaționali

Când s-ar putea realiza unirea dintre România și Republica Moldova

8.4% dintre români consideră că unirea Republicii Moldova cu România se va realiza în următorii 3 ani, 13.3% în următorii 5 ani, iar 29.3% în următorii 10 ani sau mai mult. Pe de altă parte, 34.7% cred că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. 13.7% nu știu, iar 0.6% nu răspund.

Votanții PNL și USR, bărbații, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare cred în procente mai ridicate decât media că unirea Republicii Moldova cu România se va realiza în următorii 10 ani sau mai mult.

Totuși,  votanții AUR, femeile, persoanele între 45 și 59 de ani și angajații la stat sunt de părere într-o proporție mai mare decât restul populației că unirea dintre Republica Moldova și România nu se va realiza niciodată.

Unirea cu Republica Moldova, o datorie istorică

Sondajul INSCOP mai arată că 67.6% dintre români consideră că unirea cu Republica Moldova este o datorie istorică, în timp ce 26.4% sunt de părerea contrarie. 6.1% nu știu sau nu răspund.

Sunt de părere că unirea cu Republica Moldova este o datorie istorică într-o proporție mai mare ca restul populației: votanții PSD și PNL, persoanele de peste 45 de ani.

Votanții USR, persoanele între 30 și 44 de ani și cei cu educație superioară cred într-un procent mai ridicat decât media că unirea cu Republica Moldova nu este o datorie istorică.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sondaj
sondaj inscop
unire moldova romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
”Vom avea mari probleme. Sunt afectați toți cetățenii țării”. Avertismentul lui Nicolae Istudor pentru viitorul Guvern
Publicat acum 8 minute
Țara care le cere angajaților să vină în pantaloni scurți la birou, ca să nu fie necesar aerul condiționat
Publicat acum 12 minute
Crimă în Sectorul 4 din București. Un bărbat a murit după ce prietenul său l-a înjunghiat chiar în stradă
Publicat acum 24 minute
Pakistanul vrea să găzduiască semnarea unui acord final între SUA și Iran: S-ar putea întâmpla curând
Publicat acum 38 minute
Ce proceduri moderne de neuroradiologie intervențională se efectuează pentru afecțiuni cerebrale și spinale?
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 32 minute
Analistul financiar Radu Georgescu, avertisment sumbru după ce a văzut ultimele date de la INS: În curând România nu va mai fi locuibilă!
Publicat acum 3 ore si 47 minute
PNL, schimbare de strategie? ”Este cea mai bună soluție. Acest lucru nu trebuie pierdut”. Cătălin Predoiu face declarațiile momentului
Publicat acum 6 ore si 58 minute
Horoscop 7 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 7 minute
Kelemen Hunor a fost la consultări, la Cotroceni. ”Nu-l cunoașteți pe Bolojan, nu va ceda”
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Intră AUR cu PSD la guvernare? Peiu: „Pot să vă spun doar atât!” / VIDEO
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close