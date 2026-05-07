Sondaj INSCOP: Ce părere au românii despre unirea cu Republica Moldova. Cum ar vota dacă s-ar face un referendum

Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a X-a, realizat în perioada 14-21 aprilie 2026, 7 din 10 români ar vota "DA", în cadrul unui referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova.

21.4% din români ar vota "NU", adică împotriva unirii, iar 2.1% dintre respondenți au spus că nu s-au hotărât încă, 3.2% nu ar merge la vot, iar 1.4% nu știu sau nu răspund.

Totodată, potrivit sondajului, votanții USR și bărbații ar vota într-o proporție mai mare ca restul populației pentru unirea cu Republica Moldova.

VEZI ȘI: Sondaj INSCOP: Cine cred românii că e vinovat de războiul din Ucraina / Donald Trump și Emmanuel Macron, în topul încrederii în lideri internaționali

Când s-ar putea realiza unirea dintre România și Republica Moldova

8.4% dintre români consideră că unirea Republicii Moldova cu România se va realiza în următorii 3 ani, 13.3% în următorii 5 ani, iar 29.3% în următorii 10 ani sau mai mult. Pe de altă parte, 34.7% cred că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. 13.7% nu știu, iar 0.6% nu răspund.

Votanții PNL și USR, bărbații, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare cred în procente mai ridicate decât media că unirea Republicii Moldova cu România se va realiza în următorii 10 ani sau mai mult.

Totuși, votanții AUR, femeile, persoanele între 45 și 59 de ani și angajații la stat sunt de părere într-o proporție mai mare decât restul populației că unirea dintre Republica Moldova și România nu se va realiza niciodată.

Unirea cu Republica Moldova, o datorie istorică

Sondajul INSCOP mai arată că 67.6% dintre români consideră că unirea cu Republica Moldova este o datorie istorică, în timp ce 26.4% sunt de părerea contrarie. 6.1% nu știu sau nu răspund.

Sunt de părere că unirea cu Republica Moldova este o datorie istorică într-o proporție mai mare ca restul populației: votanții PSD și PNL, persoanele de peste 45 de ani.

Votanții USR, persoanele între 30 și 44 de ani și cei cu educație superioară cred într-un procent mai ridicat decât media că unirea cu Republica Moldova nu este o datorie istorică.