Prof. univ. dr. Daniela Dumitru, directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Academiei de Studii Economice, a fost invitata lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu, unde a vorbit despre gândirea critică, care presupune analiză logică, evaluarea informațiilor și formarea propriilor opinii bazate pe educație și cunoaștere. Potrivit profesoarei, gândirea critică are la bază standarde de claritate și raționalitate și provine din tradiția filosofică.

„Să zicem că aș fi elev de liceu sau student - ce bine ar fi - și mi-ați cere o definiție a gândirii critice, să explic cu cuvintele mele, cum ne-au învățat profesorii noștri buni, aș enumera o serie de procese, de elemente. Înseamnă să gândești cu mintea ta, să încerci să vezi relațiile logice dintre evenimente, să evaluezi lucrurile, să le treci prin filtrul percepției tale, care cu cât e fundamentată pe educație, pe cultură, pe cunoaștere, cu atât este mai complexă. Să încerci să-ți formulezi propria opinie despre obiectul gândirii, fenomen, proces, concept și să nu accepți opinii prefabricate sau opiniile majorității. Altfel spus, să le treci prin filtrul gândirii tale”, a spus Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Este foarte corect ce ați spus. Mai este un amendament. Cuvântul „critic” vine de la „criterion” din limba greacă, care însemna „standard”, adică un anumit standard de claritate, și standard de calitate pentru gândirea critică este logica, să decurgă logic, să fie susținut în mod rațional.

A fost preluată toată tradiția filosofică, au fost preluate aceste idei reactualizate într-o formulă nouă în anii '80, toate aceste idei clasice din filosofia greacă, și abia în anii '80 cu John Dewey, pentru că el este cel care a adus gândirea critică în forma despre care discutăm noi, pe care încercăm să o educăm. Culmea e că el nu a folosit decât o singură dată sintagma „gândire critică” în cartea sa extraordinară „How we think”. El a folosit „gândire reflexivă”, un termen mai prietenos pentru că noi când auzim „critic” ne gândim că o să spunem ceva de rău”, a spus prof. univ. dr. Daniela Dumitru.

„Gândire critică” nu înseamnă că vrem să desființăm pe cineva

Gândirea critică nu înseamnă un atac sau distrugerea opiniilor ori a persoanelor, ci este un demers constructiv, orientat spre adevăr și spre susținerea corectă a ideilor.

„Trebuie să precizăm că atunci când spunem „gândire critică” nu înseamnă că vrem să desființăm, să distrugem pe cineva, ci dimpotrivă, să construim”, a spus Sorin Ivan.

„Este de fapt grija pentru adevăr și pentru fundamentarea unor opinii cât mai adecvate cu faptele. Cumva, mie îmi pare rău că nu a rămas formula de gândire reflexivă”, a spus prof. univ. dr. Daniela Dumitru la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

