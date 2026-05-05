Socialiștii europeni, sprijin ferm pentru PSD: Să se formeze rapid un guvern credibil, pro-european, în România

S&D solicită formarea rapidă a unui guvern credibil, pro-european, în România, după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.
Partidul Socialiștilor Europeni a transmis sprijinul fermn pentru PSD în formarea unui „guvern stabil, pro-european, în România“, după căderea Guvernului Bolojan.
„În urma votului de neîncredere, PES se alătură ferm PSD în apelul la un guvern stabil, pro-european în România.
În acest moment critic, România are nevoie de o conducere care să ofere rezultate - protejând locurile de muncă, asigurând finanțarea UE și abordând în același timp costul vieții“, a transmis Partidul Socialiștilor Europeni.
Mesajul a fost repostat de Grupul S&D din Parlamentul European, care de asemenea a solicitat „formarea rapidă a unui guvern credibil, pro-european, sub o nouă conducere, capabilă să restabilească încrederea, să asigure o guvernare eficientă și să realizeze reformele de care românii au nevoie“.
S&D calls for the rapid formation of a credible, pro-European government under new leadership, capable of restoring trust; ensuring effective governance and delivering on the reforms that Romanians need. https://t.co/VFTRk5NTQk— S&D Group (@TheProgressives) May 5, 2026
de Val Vâlcu