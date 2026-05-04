Tragedie la un show auto: Trei morți și zeci de răniți, după ce un vehicul de teren a intrat în mulțime (VIDEO)

Cel puţin trei persoane au murit şi 38 au fost rănite duminică la un show automobilistic din sud-vestul Columbiei, după ce un monster truck a lovit zeci de spectatori, au anunţat autorităţile, relatează AFP şi Reuters.

Bilanţul anunţat iniţial a fost de 2 morţi, dar a fost ridicat ulterior la trei morţi, după cum a anunţat în cursul serii pe reţeaua X Juan Carlos Munoz, primarul din oraşul Popayan, unde s-a produs incidentul.

Femeia care conducea vehicului a intrat în spectatori

Pe reţelele sociale circulă imagini cu vehiculul, un 4x4 cu roţi supradimensionate cunoscut sub numele de monster truck, în timp ce parcurge un traseu cu obstacole în timpul unei demonstraţii.

Femeia care conducea autovehiculul nu a reuşit să frâneze după o cascadorie şi, brusc, vehiculul s-a îndreptat spre spectatori, după ce a răsturnat barierele metalice care separau publicul de pistă.

May 3, 2026

„Suntem profund întristaţi de acest accident (...) care s-a soldat, potrivit datelor provizorii, cu peste 38 de răniţi şi trei morţi", a declarat Munoz.

Fetiță de 10 ani, printre victimele decedate

Printre persoanele decedate se află o fetiţă şi mai mulţi minori au fost răniţi, au relatat media locale. Potrivit ziarului columbian El Espectador, care citează un oficial al oraşului Popayan, fetiţa care a murit avea 10 ani.

Pompierii şi ambulanţele au preluat răniţii, unii dintre ei fiind transportaţi la spitalele din oraş, potrivit lui Octavio Guzman, guvernator al departamentului Cauca, a cărui capitală este Popayan.

Primarul oraşului a declarat că a ordonat declanşarea unei „anchete riguroase" pentru a elucida condiţiile în care s-a produs acest accident, care „nu ar fi trebuit niciodată să aibă loc”, notează Agerpres.

