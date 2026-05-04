Subcategorii în Politica

Un senator PACE care a semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a anunțat că nu o va vota
Data publicării: 12:17 04 Mai 2026

Un senator PACE care a semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a anunțat că nu o va vota
Autor: Doinița Manic

imagine cu ministrii guvernului Bolojan În total, șapte parlamentari care au votat moțiunea de cenzură au anunțat că nu o vor vota. Foto: gov.ro

Un senator PACE a anunțat că nu va vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o.

După ce șase parlamentari ai Partidului UNIT, intrați în Parlament pe listele POT, au anunțat duminică seara că nu vor vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan, și senatorul PACE Liviu Fodoca a anunțat că va face la fel, deși a semnat moțiunea.

"Nu sunt și nu voi fi niciodată instrumentul politic al PSD și nu voi susține, prin vot încercările de salvare politică ale unui sistem corupt care a distrus România. PSD în ultimii 35 ani a contribuit decisiv la slăbirea instituțiilor statului, la risipirea resurselor naționale și la îndepărtarea României de la un parcurs autentic de dezvoltare.

În acest context, consider că actuala moțiune de cenzură nu reprezintă o schimbare de direcție, ci riscă să devină doar un instrument prin care se încearcă reabilitarea politică a urmașilor FSN-ului, fără asumarea responsabilității pentru deciziile care au generat nemulțumirea profundă a românilor.

Acum, când s-a golit cămara și nu mai au ce să fure, PSD fuge de responsabilitate și încearcă să păcălească cetățenii, pozând în salvatori, când de fapt ei sunt cei vinovați pentru faptul că România a ajuns pe marginea prăpastiei.
Românii nu mai pot fi convinși prin declarații de moment, ci au nevoie de fapte, de reforme reale și de o guvernare responsabilă, orientată spre cetățean. Din acest motiv, consider că este momentul ca sistemul politic bazat pe privilegii, sinecuri și jocuri de culise să fie trimis la coșul de gunoi al istoriei.

După ce a semnat moțiunea, senatorul PACE lansează un val de acuzații la adresa PSD

PSD și toți urmașii lui Ion Iliescu, Petre Roman, Adrian Năstase și Liviu Dragnea trebuie să dispară din politica românească, în frunte cu Sorin Grindeanu, Marian Neacșu, Claudiu Manda, Paul Stănescu, Alfred Simonis sau Olguța Vasilescu.`

Atât timp cât nu există o voință reală de reformă, atât timp cât nu există deschidere pentru o guvernare transparentă și responsabilă, nu voi participa la demersuri care au ca unic scop conservarea unui sistem politic care și-a pierdut credibilitatea.

În calitate de senator și reprezentant al cetățenilor, voi susține doar acele inițiative care aduc schimbare și care pun pe primul loc interesul românilor, nu supraviețuirea politică a unor structuri corupte care care vor să continue să jefuiască banul public.

Dacă reforma PSD înseamnă doar înlocuirea unor oameni cu alții, fără modificarea mecanismelor care au generat disfuncționalitățile actuale, atunci nu vorbim despre reformă, ci despre continuitatea sistemului corupt care a căpușat acest stat.

România are nevoie de un nou început, bazat pe responsabilitate, integritate și respect față de cetățeni. Orice altă abordare nu face decât să prelungească o stare de fapt pe care românii au respins-o deja", a scris Liviu Fodoca pe pagina sa de Facebook.

