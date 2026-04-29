Ilie Bolojan anunță "un pol de modernizare" dacă pică la moțiune: Putem să fim într-o guvernare

Prim-ministrul Ilie Bolojan a explicat ce va face PNL după moțiune, dacă guvernul condus de el pică. Liderul PNL a exclus din nou o altă coaliție cu PSD și a spus că PNL intenționează să creeze un „pol al modernizării” și că acest pol ar putea să fie făcut „și din opoziție”.

„În situația în care s-ar ajunge la o astfel de consultare post-moțiune, vom lua mandatul de la conducere, mergem în fața președintelui și ne spunem punctul de vedere. Putem să fim într-o guvernare, dar nu în coaliție cu PSD. PNL trebuie să caute o alternativă pentru a construi un pol de modernizare, putem să-l facem și din opoziție, dar avem dorința de a face ceva și asta vrem să facem”, a declarat Bolojan la TVR.

Ilie Bolojan: În fiecare partid, atunci când sunt decizii de luat, există păreri diferite

În cadrul aceluiași interviu, Bolojan a afirmat și că PNL a înțeles că există riscul ca formațiunea să devină „partid-anexă”.

„În mod evident, în fiecare partid, atunci când sunt decizii de luat, există păreri diferite, dar partidul a înțeles că atunci când conducerea ta nu e hotărâtă la tine, ci în alte părți, dacă nu-ți păstrezi identitatea și caracterul și nu ai forța să rămâi partid relevant, atunci devii partid-anexă. Dacă cineva nu te respectă, nu respectă nicio înțelegere, minte în tot ce te privește – atunci de ce să mai încerci încă o coaliție cu acești oameni”, a mai spus Bolojan.

"Cei care au generat criza trebuie să vină cu niște soluții"

Ulterior, Bolojan a fost întrebat şi cum va reacţiona PNL dacă președintele Nicușor Dan le va cere să rămână într-o coaliție pro-europeană și dacă se creează un nucleu în PNL dispus să ia în calcul oferta.

„Cei care au generat criza trebuie să vină cu niște soluții. Chiar dacă guvernul rămâne în funcție, nu va mai avea capacitatea să livreze maximul posibil în condițiile date.

Dacă nu mai știi cine-i ministru, cine secretar de stat, randamentul aparatului de lucru scade. Dacă ai ști că există niște soluții, niște rezerve financiare ale statului nu ar fi o problemă, însă noi avem probleme foarte serioase, iar situația de instabilitate creează niște probleme serioase în lunile următoare", a mai declarat acesta.

Reamintim că PSD și AUR au depus o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan, marți. S-a întâmplat după ce săptămâna trecută PSD a votat retragerea spijinului politic pentru Ilie Bolojan. Votul pe moțiunea de cenzură urmează să aibă loc marțea viitoare, 5 mai. Textul a adunat 251 de semnături.