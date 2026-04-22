€ 5.0951
|
$ 4.3357
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.3357
 
DCNews Politica Ciprian Ciucu: „Nu dărâmi Guvernul fără alternativă”. Avertisment despre noua majoritate
Data actualizării: 15:21 22 Apr 2026 | Data publicării: 15:20 22 Apr 2026

Ciprian Ciucu: „Nu dărâmi Guvernul fără alternativă”. Avertisment despre noua majoritate
Autor: Andrei Itu

Premierul Ilie Bolojan si primarul Ciprian Ciucu Inquam Photos / Codrin Unici / Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat miercuri că majoritatea care se conturează pentru a răsturna Guvernul are și responsabilitatea de a-și asuma guvernarea.

Ciprian Ciucu a transmis că majoritatea care încearcă să dărâme Guvernul trebuie să fie pregătită să formeze o nouă majoritate capabilă să guverneze responsabil.

Ciprian Ciucu: Avertisment privind căderea Guvernului 

"Majoritatea care se va forma să dărâme Guvernul este RESPONSABILĂ să formeze o majoritate care să-și asume viitoarea guvernare!

Nu merge că "hai să dărâmăm Guvernul României, aruncăm țara în criză și mai vedem noi apoi ce facem"...

Dacă nu ești nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva în loc. Vă reamintesc tuturor, PNL a votat de două ori consecutiv că nu va mai participa într-o colaliție cu PSD dacă acestă formațiune politică va vota vreo moțiune de cenzură împotriva acestui guvern.

Am dat acest avertisment la timp, încă de acum trei săptămâni. L-am reîntărit ieri. L-am prezentat și domnului Președinte astăzi. Succes la consultări!", a scris Ciprian Ciucu, pe o rețea socială.
 
 
 
 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ciprian ciucu
pnl
ilie bolojan
pnl
psd
coalitia de guvernare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
