Robert Cazanciuc, la aniversarea a 80 de ani a Republicii Italia: O relație specială, fundamentată pe rădăcini culturale și istorice comune

"Am sărbătorit, astăzi, la Senat, această aniversare, alături de colegii din Comisia de politică externă, în cadrul unei întrevederi cu o delegație parlamentară din Peninsulă", a declarat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

"Colegii italieni ne-au spus cu mândrie că cel mai numeros grup de prietenie din parlamentul de la Roma este cel italo-român.

România și Italia împărtășesc o relație specială, fundamentată pe rădăcini culturale și istorice comune, pe apartenența la aceeași familie latină. Podul peste Dunăre al lui Apollodor sau Columna lui Traian nu sunt doar monumente, ci simbolurile de la care a început povestea noastră comună.

Astăzi, Italia găzduiește cea mai mare comunitate de români din afara granițelor, poate cel mai puternic pod cultural între București și Roma.

Prietenia dintre cele două națiuni este susținută nu doar de parteneriatul nostru în cadrul Uniunii Europene și al NATO, ci și de legăturile umane profunde create de comunitatea românească din Italia și de numeroasele proiecte comune în politică, economie și cultură.

Cu umor și inteligență, colegii italieni ne-au prezentat o miniatură dulce a unui produs de succes al industriei italiene: Fiat 500!

Buona festa della Repubblica!"