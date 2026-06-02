€ 5.2556
|
$ 4.5142
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2556
|
$ 4.5142
 
DCNews Politica Personalități politice Robert Cazanciuc, la aniversarea a 80 de ani a Republicii Italia: O relație specială, fundamentată pe rădăcini culturale și istorice comune

Robert Cazanciuc, la aniversarea a 80 de ani a Republicii Italia: O relație specială, fundamentată pe rădăcini culturale și istorice comune

Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 02 Iun 2026
Cazanciuc Foto: Facebook Robert Cazanciuc
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Una dintre cele șase țări fondatoare ale Uniunii Europene, #Italia, sărbătorește 80 de ani de la proclamarea Republicii, printr-un referendum național.

"Am sărbătorit, astăzi, la Senat, această aniversare, alături de colegii din Comisia de politică externă, în cadrul unei întrevederi cu o delegație parlamentară din Peninsulă", a declarat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

"Colegii italieni ne-au spus cu mândrie că cel mai numeros grup de prietenie din parlamentul de la Roma este cel italo-român.

România și Italia împărtășesc o relație specială, fundamentată pe rădăcini culturale și istorice comune, pe apartenența la aceeași familie latină. Podul peste Dunăre al lui Apollodor sau Columna lui Traian nu sunt doar monumente, ci simbolurile de la care a început povestea noastră comună.

Astăzi, Italia găzduiește cea mai mare comunitate de români din afara granițelor, poate cel mai puternic pod cultural între București și Roma.

Prietenia dintre cele două națiuni este susținută nu doar de parteneriatul nostru în cadrul Uniunii Europene și al NATO, ci și de legăturile umane profunde create de comunitatea românească din Italia și de numeroasele proiecte comune în politică, economie și cultură.

Cu umor și inteligență, colegii italieni ne-au prezentat o miniatură dulce a unui produs de succes al industriei italiene: Fiat 500!
Buona festa della Repubblica!"

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Georgia - România, primul meci cu Gică Hagi pe banca tricolorilor. GOOOOOOOOOOOOL ROMÂNIA
Publicat acum 29 minute
Ucraina și Moldova, tot mai aproape de deschiderea negocierilor de aderare la UE în iunie
Publicat acum 36 minute
Radu Miruță, prima reacție după audierea la DNA a generalului Vlad Gheorghiță
Publicat acum 50 minute
Generalul Iulian Berdilă, precizări în legătură cu dosarul DNA în care îi apare numele
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Infidelitate politică în Senat! Triunghi amoros: AUR, prins între PSD și USR. Acuzații de aventuri parlamentare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 59 minute
Şeful Armatei, generalul Vlad Gheorghiță, urmărit penal de DNA. Chirieac: Să vulnerabilizezi astfel Armata Română e o nebunie - UPDATE
Publicat acum 12 ore si 28 minute
Italia, zguduită de cel mai puternic seism din ultimii 45 de ani
Publicat acum 7 ore si 56 minute
Mitică Dragomir, concesionarul Lacului Herăstrău, semnal de alarmă după decizia Primăriei: Se va împuți!
Publicat acum 13 ore si 25 minute
Un poliţist, înjunghiat mortal de fiul său pe o stradă din Piatra-Neamţ
Publicat acum 11 ore si 38 minute
Trump și Netanyahu, schimb de replici acide pe tema Libanului: "Ești nebun? / Fără mine erai la închisoare. Îți salvez pielea"
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close