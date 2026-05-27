DCNews Politica Supărare în PNL pe Nicușor Dan? ”Nu înțeleg de ce nu expune PSD”
Data publicării: 27 Mai 2026

Supărare în PNL pe Nicușor Dan? ”Nu înțeleg de ce nu expune PSD”
Autor: Roxana Neagu

imagine cu nicusor dan Nicușor Dan, președintele România. Sursa foto: Agerpres
Președintele Nicușor Dan, care și-a exprimat, cu fiecare ocazie, calitatea de mediator, în criza guvernamentală, pare că a supărat PNL-ul.

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, este cel care declară că nu înţelege de ce preşedintele Nicuşor Dan alege să nu expună PSD şi să-şi asume guvernarea grea cu ”un om de-al lui”, susţinând că acest partid nu mai trebuie protejat.

"De peste trei săptămâni au dărâmat Guvernul. Perioada aceasta este esenţială pentru România. Nu înţeleg două lucruri:

(1) De ce PSD fuge de răspundere şi nu propune un premier, venind cu o soluţie la problema creată chiar de ei? (2) De ce domnul Preşedinte alege să nu expună PSD, protejându-i, neîncredinţându-le misiunea de a forma majoritatea necesară formării Guvernului? De ce să-şi asume dl. Preşedinte guvernarea grea cu un om de-al lui? Ca doar nu dânsul este vinovat de criza politică creată de PSD...", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

”Acum au șansa să arate cum fac ei majorități”

”Nu cred că PSD mai trebuie protejat şi să ne trezim iarăşi cu ei, peste doi ani, la alegerile din 2028, cum ne ţin iar lecţii! Acum au şansa să ne arate cum fac ei majorităţi şi ce soluţii geniale au pentru guvernare!”, a mai transmis Ciucu. 

În ultimele zile, social-democrații nu au mai avut reacții publice, deși, informal, au loc în continuare negocieri la Palatul Cotroceni, cu liderii partidelor și președintele Nicușor Dan. 

