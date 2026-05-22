€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Politica Ilie Bolojan evită să răspundă dacă a discutat cu americanii despre reactoarele modulare mici de la Doicești
Data publicării: 22 Mai 2026

Ilie Bolojan evită să răspundă dacă a discutat cu americanii despre reactoarele modulare mici de la Doicești
Autor: Iulia Horovei

ilie bolojan premier guvern Premierul interimar Ilie Bolojan și președintele PNL. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Ilie Bolojan evită să spună dacă a discutat cu partea americană despre problemele legate de reactoarele modulare mici de la Doicești.

Ilie Bolojan a fost întrebat din nou, vineri, dacă a discutat cu partea americană cu privire la problemele legate de reactoarele modulare mici de la Doicești. Premierul interimar a evitat să dea un răspuns clar, preferând să abordeze alte aspecte.

„După declarațiile dumneavoastră privind SMR-urile, proiectul de la Doicești și Nuclearelectrica au scăzut pe bursă. Ieri au fost mai multe precizări care au venit și din partea companiei. Ați discutat cu directorul Nuclearelectrica și ați discutat, încă o dată, cu partea americană, cu Ambasada, și ați lămurit toată această declarație?”, a fost întrebarea adresată premierului interimar. 

Ce a răspuns Ilie Bolojan

„Aș face câteva precizări, ca lucrurile să fie cât se poate de clare. Și aș face niște comparații. Sunt trei planuri care au fost amestecate în aceste zile. Unul este planul parteneriatului cu SUA, al doilea este planul transferului de tehnologie modernă în România și al treilea plan este, pur și simplu, proiectul respectiv. 

Gândiți-vă la centrala de la Iernut, să comparăm planurile. Cred că suntem conștienți că nu se pune problema că, în domeniul parteneriatului cu SUA sau în domeniul planului strategic să avem o energie ieftină în România, cineva nu susține acest lucru. Acesta este un plan pe care, eu personal, și PNL îl susținem. Și cel legat de parteneriatul strategic, și cel legat de un plan strategic pentru a avea o energie mai ieftină, mai stabilă în România.

Al doilea plan este cel legat de transferul de tehnologie. Cred că România are nevoie, în multe domenii, de transfer de tehnologii. Orice tehnologie nouă cred că e bine să fie transferată. Și tehnologia de la centrala de la Iernut, care e una modernă, o tehnologie bună pe care o susținem de la General Electric, dar și tehnologiile din domeniul nuclear sunt niște tehnologii pe care le susținem. 

Dar al treilea plan, cel despre care am discutat în mod real, nu-l putem nega. Este proiectul propriu-zis. Și așa cum am precizat legat de acest proiect de la Doicești, el are niște probleme pe care nu le putem nega. Și timpul va confirma dacă ceea ce am spus este real sau nu. La fel, la centrala de la Iernut, putem spune că n-a fost începută de 10 ani și că ar fi trebuit terminată în trei ani. Putem spune că, dacă nu rezolvam un memorandum ieri, în ședința de Guvern, era greu să se contracteze cu cei peste 30 de subcontractori, care au făcut 90% și ceva din centrală direct de către Romgaz terminarea, ca să nu ne pierdem din garanțiile? Sunt planuri total diferite și caut să fiu un om responsabil, să am grijă ce vorbesc”, a răspuns Bolojan.

Nuclearelectrica răspunde criticilor lui Bolojan privind reactoarele de la Doicești

Amintim că Ilie Bolojan a declarat că proiectul reactoarelor de la Doiceşti, inițiat în parteneriat cu o companie americană, are probleme și că responsabilii pentru gestionarea „păguboasă” a acestei investiții sunt cei din conducerea Nuclearelectrica, spunând că a informat Ambasada Statelor Unite ale Americii de la București privind acest subiect.

Nuclearelectrica a reacționat la declarațiile premierului, detaliind stadiul proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR) Doicești.

„Studiile preliminare efectuate până în prezent au indicat că structura geotehnică a amplasamentului Doiceşti este adecvată pentru dezvoltarea proiectului SMR, ceea ce reprezintă un aspect critic în continuarea implementării proiectului în conformitate cu strategia aprobată de acţionari, cu atât mai mult cu cât acţionarii SNN au aprobat în februarie 2026 Decizia Finala de Investiţie. (...) Dezvoltarea etapizată a Proiectului SMR Doiceşti, de asemenea aprobată de acţionarii SNN prin strategia de dezvoltare a proiectului, este 100% conformă etapelor specifice dezvoltării unui proiect nuclear, validată independent prin evaluări AIEA, conformă cu toate normele şi standardele industriei nucleare”, se arată într-un comunicat al companiei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
nuclearelectrica
smr doicesti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Cisternă cu motorină lovită de tren în Giurgiu. Pompierii intervin pentru limitarea scurgerilor de combustibil
Publicat acum 29 minute
Adrian Năstase, după ce Oana Țoiu a anunțat desecretizarea arhivelor MAE: "Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul"!
Publicat acum 31 minute
Crește cota de țuică în gospodărie. Cantitatea care nu poate fi accizată
Publicat acum 39 minute
Ebola face ravagii în Congo. INSP: Riscul de infectare în Europa rămâne redus
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Elena Dumitrescu-Nentwig, invitata săptămânii la „De Ce Citim” / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 24 minute
Acord privind noua lege a salarizării, semnat de PNL, PSD, USR și UDMR. Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor din 2027
Publicat acum 5 ore si 40 minute
O fetiță de 2 ani a murit după ce tatăl ei a uitat-o în mașină. Și-a dat seama ce a făcut abia când mama nu a găsit copilul la creșă
Publicat acum 4 ore si 0 minute
Prima reacție a lui Bolojan, după ce Comisia Europeană a tăiat drastic prognoza de creștere economică a României: "Era de așteptat"
Publicat acum 6 ore si 52 minute
Horoscop 22 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 51 minute
Bogdan Ghiță, membru al formației Ro-Mania, a murit. Doliu în muzica românească
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close