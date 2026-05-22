Ilie Bolojan evită să răspundă dacă a discutat cu americanii despre reactoarele modulare mici de la Doicești

Ilie Bolojan a fost întrebat din nou, vineri, dacă a discutat cu partea americană cu privire la problemele legate de reactoarele modulare mici de la Doicești. Premierul interimar a evitat să dea un răspuns clar, preferând să abordeze alte aspecte.

„După declarațiile dumneavoastră privind SMR-urile, proiectul de la Doicești și Nuclearelectrica au scăzut pe bursă. Ieri au fost mai multe precizări care au venit și din partea companiei. Ați discutat cu directorul Nuclearelectrica și ați discutat, încă o dată, cu partea americană, cu Ambasada, și ați lămurit toată această declarație?”, a fost întrebarea adresată premierului interimar.

Ce a răspuns Ilie Bolojan

„Aș face câteva precizări, ca lucrurile să fie cât se poate de clare. Și aș face niște comparații. Sunt trei planuri care au fost amestecate în aceste zile. Unul este planul parteneriatului cu SUA, al doilea este planul transferului de tehnologie modernă în România și al treilea plan este, pur și simplu, proiectul respectiv.

Gândiți-vă la centrala de la Iernut, să comparăm planurile. Cred că suntem conștienți că nu se pune problema că, în domeniul parteneriatului cu SUA sau în domeniul planului strategic să avem o energie ieftină în România, cineva nu susține acest lucru. Acesta este un plan pe care, eu personal, și PNL îl susținem. Și cel legat de parteneriatul strategic, și cel legat de un plan strategic pentru a avea o energie mai ieftină, mai stabilă în România.

Al doilea plan este cel legat de transferul de tehnologie. Cred că România are nevoie, în multe domenii, de transfer de tehnologii. Orice tehnologie nouă cred că e bine să fie transferată. Și tehnologia de la centrala de la Iernut, care e una modernă, o tehnologie bună pe care o susținem de la General Electric, dar și tehnologiile din domeniul nuclear sunt niște tehnologii pe care le susținem.

Dar al treilea plan, cel despre care am discutat în mod real, nu-l putem nega. Este proiectul propriu-zis. Și așa cum am precizat legat de acest proiect de la Doicești, el are niște probleme pe care nu le putem nega. Și timpul va confirma dacă ceea ce am spus este real sau nu. La fel, la centrala de la Iernut, putem spune că n-a fost începută de 10 ani și că ar fi trebuit terminată în trei ani. Putem spune că, dacă nu rezolvam un memorandum ieri, în ședința de Guvern, era greu să se contracteze cu cei peste 30 de subcontractori, care au făcut 90% și ceva din centrală direct de către Romgaz terminarea, ca să nu ne pierdem din garanțiile? Sunt planuri total diferite și caut să fiu un om responsabil, să am grijă ce vorbesc”, a răspuns Bolojan.

Nuclearelectrica răspunde criticilor lui Bolojan privind reactoarele de la Doicești

Amintim că Ilie Bolojan a declarat că proiectul reactoarelor de la Doiceşti, inițiat în parteneriat cu o companie americană, are probleme și că responsabilii pentru gestionarea „păguboasă” a acestei investiții sunt cei din conducerea Nuclearelectrica, spunând că a informat Ambasada Statelor Unite ale Americii de la București privind acest subiect.

Nuclearelectrica a reacționat la declarațiile premierului, detaliind stadiul proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR) Doicești.

„Studiile preliminare efectuate până în prezent au indicat că structura geotehnică a amplasamentului Doiceşti este adecvată pentru dezvoltarea proiectului SMR, ceea ce reprezintă un aspect critic în continuarea implementării proiectului în conformitate cu strategia aprobată de acţionari, cu atât mai mult cu cât acţionarii SNN au aprobat în februarie 2026 Decizia Finala de Investiţie. (...) Dezvoltarea etapizată a Proiectului SMR Doiceşti, de asemenea aprobată de acţionarii SNN prin strategia de dezvoltare a proiectului, este 100% conformă etapelor specifice dezvoltării unui proiect nuclear, validată independent prin evaluări AIEA, conformă cu toate normele şi standardele industriei nucleare”, se arată într-un comunicat al companiei.