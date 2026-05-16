€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Stiri S&P menține ratingul investițional al României, în ciuda crizei politice. Alexandru Nazare: E un semnal important pentru economia țării
Data publicării: 16 Mai 2026

S&P menține ratingul investițional al României, în ciuda crizei politice. Alexandru Nazare: E un semnal important pentru economia țării
Autor: Tiberiu Vasile

S&P menține ratingul investițional al României, în ciuda crizei politice. Alexandru Nazare E un semnal important pentru economia țării Sursa Foto: Alexandru Nazare, Minsitrul Economiei şi Finanţelor, Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

S&P a reconfirmat ratingul investițional al României în urma unei evaluări ad-hoc, transmisând un semnal de încredere pentru economie. Totuși, sunt menținute avertismentele privind riscurile fiscale și politice viitoare.

Agenția de rating S&P a reconfirmat ratingul investițional al României, în urma unei evaluări realizate într-un comitet ad-hoc, convocat în afara calendarului obișnuit pe fondul evoluțiilor politice recente. Decizia este interpretată drept un semnal de încredere pentru economia românească, într-un context marcat de presiuni bugetare și incertitudini interne și externe. Minsitrul Economiei şi Finanţelor, Alexandru Nazare, a detaliat implicațiile acestei decizii pe pagina sa de Facebook.

"S&P remarcă reducerea deficitului bugetar în primul trimestru"

"S&P a reconfirmat aseară ratingul investițional - un semnal important pentru economia României și pentru încrederea investitorilor. Cu atât mai mult cu cât această evaluare vine în urma convocării unui comitet ad-hoc – o procedură excepțională, organizată în afara calendarului obișnuit, pe fondul evoluțiilor politice recente din România.

Menținerea ratingului recomandat investițiilor într-un context extern și intern complicat, în care implicarea directă a premierului Ilie Bolojan a contat semnificativ în susținerea mesajului de stabilitate şi credibilitate fiscală, evidențiază încă o dată eficiența măsurilor de consolidare adoptate. S&P remarcă reducerea deficitului bugetar în primul trimestru, controlul mai strict al cheltuielilor și rolul esențial al fondurilor europene pentru stabilitatea economică și continuarea investițiilor. 

În ultimele luni, Ministerul Finanțelor a avut un dialog permanent și extrem de dificil cu agențiile de rating și investitorii internaționali, într-un context marcat de incertitudine politică, presiuni externe și volatilitate regională. Menținerea ratingului investițional a presupus un efort constant de credibilizare și o demonstrație continuă a faptului că România își poate respecta angajamentele.

Dar acest echilibru este unul fragil și se poate menține doar dacă este dublat permanent de cifrele execuției bugetare şi de sumele atrase din PNRRR - altfel spus, nu ne permitem accidente de parcurs. Perspectiva rămâne negativă, iar agenția avertizează clar asupra riscurilor: instabilitatea politică, întârzierea reformelor, presiunile externe și eventuala inconsistență în reducerea deficitului în 2027 sunt principalii factori care ar putea duce la retrogradare. 

Mesajele sunt ferme: trebuie să continuăm cu seriozitate consolidarea fiscală, reformele și atragerea fondurilor europene din PNRR, SAFE și politica de coeziune. Menținerea ratingului nu trebuie privită ca o garanție permanentă - este rezultatul unui echilibru fin pe care îl menținem în relație cu agențiile internaționale. Al unor decizii dificile, al disciplinei bugetare și al credibilității pe care România trebuie să o transmită continuu investitorilor și partenerilor internaționali. 

Menținerea conduitei şi a disciplinei fiscal - bugetare, dublate de proiecția unui buget credibil pentru 2027 pot, de asemenea, să constituie motive temeinice pentru revenirea la o perspectivă stabilă din toamnă, ceea ce ar scoate România din zona de risc imediat în privința unui potențial downgrade şi ar sprijini scăderea costurilor de finanțare.

Următoarea misiune S&P în România va fi în luna septembrie, iar raportul periodic va fi publicat în octombrie. Responsabilitatea, seriozitatea şi continuitatea rămân elementele cheie în perioada următoare", a detaliat Alexandru Nazare, ministrul Economiei şi Finanţelor.

CITEȘTE ȘI: La cât a ajuns deficitul României în primul trimestru. Anunțul ministrului Nazare
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

s&p
romania
alexandru nazare
rating romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Condiția Israelului pentru fi din nou "prieten" cu Iranul. Dr. Herman Berkovits: "Ar fi o legătură formidabilă"
Publicat acum 34 minute
Herman Berkovits, informații din culisele negocierilor Israel-România: "Majoritatea au fost realizate prin mine"
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Liderul militar al Hamas, ucis într-un atac israelian
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Cel puțin opt morți și 25 de răniți după ce un tren a lovit un autobuz în Bangkok, Thailanda, provocând un incendiu
Publicat acum 1 ora si 34 minute
S&P menține ratingul investițional al României, în ciuda crizei politice. Alexandru Nazare: E un semnal important pentru economia țării
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 13 minute
Meseria care va produce noile "vedete" din companii. Analistul financiar Radu Georgescu: "Vor valora greutatea lor în aur"
Publicat acum 6 ore si 23 minute
Horoscop 16 mai 2026. Lună Nouă în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii
Publicat acum 5 ore si 44 minute
Un nou ciclon lovește România. Cod Galben de furtuni și grindina. ANM, harta zonelor vizate - FOTO
Publicat acum 9 ore si 18 minute
BANCUL ZILEI: Promisiuni de politician
Publicat acum 6 ore si 40 minute
Gigi Becali, mărturie în lacrimi: Aș muri pe loc ca s-o mai văd!
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close