S&P menține ratingul investițional al României, în ciuda crizei politice. Alexandru Nazare: E un semnal important pentru economia țării

Agenția de rating S&P a reconfirmat ratingul investițional al României, în urma unei evaluări realizate într-un comitet ad-hoc, convocat în afara calendarului obișnuit pe fondul evoluțiilor politice recente. Decizia este interpretată drept un semnal de încredere pentru economia românească, într-un context marcat de presiuni bugetare și incertitudini interne și externe. Minsitrul Economiei şi Finanţelor, Alexandru Nazare, a detaliat implicațiile acestei decizii pe pagina sa de Facebook.

"S&P remarcă reducerea deficitului bugetar în primul trimestru"

"S&P a reconfirmat aseară ratingul investițional - un semnal important pentru economia României și pentru încrederea investitorilor. Cu atât mai mult cu cât această evaluare vine în urma convocării unui comitet ad-hoc – o procedură excepțională, organizată în afara calendarului obișnuit, pe fondul evoluțiilor politice recente din România.

Menținerea ratingului recomandat investițiilor într-un context extern și intern complicat, în care implicarea directă a premierului Ilie Bolojan a contat semnificativ în susținerea mesajului de stabilitate şi credibilitate fiscală, evidențiază încă o dată eficiența măsurilor de consolidare adoptate. S&P remarcă reducerea deficitului bugetar în primul trimestru, controlul mai strict al cheltuielilor și rolul esențial al fondurilor europene pentru stabilitatea economică și continuarea investițiilor.

În ultimele luni, Ministerul Finanțelor a avut un dialog permanent și extrem de dificil cu agențiile de rating și investitorii internaționali, într-un context marcat de incertitudine politică, presiuni externe și volatilitate regională. Menținerea ratingului investițional a presupus un efort constant de credibilizare și o demonstrație continuă a faptului că România își poate respecta angajamentele.

Dar acest echilibru este unul fragil și se poate menține doar dacă este dublat permanent de cifrele execuției bugetare şi de sumele atrase din PNRRR - altfel spus, nu ne permitem accidente de parcurs. Perspectiva rămâne negativă, iar agenția avertizează clar asupra riscurilor: instabilitatea politică, întârzierea reformelor, presiunile externe și eventuala inconsistență în reducerea deficitului în 2027 sunt principalii factori care ar putea duce la retrogradare.

Mesajele sunt ferme: trebuie să continuăm cu seriozitate consolidarea fiscală, reformele și atragerea fondurilor europene din PNRR, SAFE și politica de coeziune. Menținerea ratingului nu trebuie privită ca o garanție permanentă - este rezultatul unui echilibru fin pe care îl menținem în relație cu agențiile internaționale. Al unor decizii dificile, al disciplinei bugetare și al credibilității pe care România trebuie să o transmită continuu investitorilor și partenerilor internaționali.

Menținerea conduitei şi a disciplinei fiscal - bugetare, dublate de proiecția unui buget credibil pentru 2027 pot, de asemenea, să constituie motive temeinice pentru revenirea la o perspectivă stabilă din toamnă, ceea ce ar scoate România din zona de risc imediat în privința unui potențial downgrade şi ar sprijini scăderea costurilor de finanțare.

Următoarea misiune S&P în România va fi în luna septembrie, iar raportul periodic va fi publicat în octombrie. Responsabilitatea, seriozitatea şi continuitatea rămân elementele cheie în perioada următoare", a detaliat Alexandru Nazare, ministrul Economiei şi Finanţelor.

