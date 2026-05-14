DCNews Stiri Percheziții la Parchetul Curţii de Apel Constanţa. Anchetatorii ar fi găsit 100.000 de euro în biroul unui procuror - surse
Data publicării: 14 Mai 2026

Percheziții la Parchetul Curţii de Apel Constanţa. Anchetatorii ar fi găsit 100.000 de euro în biroul unui procuror - surse
Autor: Doinița Manic

imagine cu o mașină de poliție cu girofarul aprins Procurorii de la Parchetul General au descins la Parchetul Curţii de Apel Constanţa. Sursa foto: Freepik
Procurorii de la Parchetul General ar fi găsit joi suma de 100.000 de euro în biroul procurorului Gigi Ştefan de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, au declarat surse judiciare pentru Agerpres. Totodată, în maşina acestuia ar fi fost găsiţi alţi 30.000 de euro.

Parchetul General, percheziţii într-un dosar de trafic de influenţă şi infracţiuni de corupţie

Parchetul General a efectuat, miercuri şi joi, 13 percheziţii într-un dosar de trafic de influenţă şi infracţiuni de corupţie, printre care şi la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, vizaţi fiind şi doi procurori de la această unitate de parchet - Gigi Ştefan şi Teodor Niţă, precizează sursa citată.

Descinderile au avut loc într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă, precum şi alte infracţiuni de corupţie, comise în perioada decembrie 2025 - mai 2026.

Procurorul Teodor Niţă, suspect pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu

"Au avut loc percheziţii, s-au ridicat medii de stocare. Cum ne aşteptam, domnul procuror Teodor Niţă a căpătat calitatea de suspect doar pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu. (...) Eu am asistat doar la percheziţia efectuată în biroul domnului procuror Teodor Niţă. (...) La domiciliul lui nu s-au găsit niciun fel de documente", a declarat avocatul Liviu Zaharia, care îl reprezintă de Teodor Niţă.

VEZI ȘI: Peste 100 de percheziții la vămile din nord. Dosar de contrabandă cu polițiști de frontieră și angajați vamali

Avocatul lui Teodor Niţă ar confirmat pentru sursa citată că procurorul este transportat cu duba la sediul Parchetului General din Capitală pentru audieri, pe numele lui fiind emis un mandat de aducere.

Gigi Ştefan a fost procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, iar Teodor Niţă a fost subordonatul acestuia.

Gigi Ştefan
curtea de apel constanta
perchezitii
