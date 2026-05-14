Accident grav între o ambulanță și un autoturism în zona Spitalului Floreasca. Traficul este blocat
Data publicării: 14 Mai 2026

Accident grav între o ambulanță și un autoturism în zona Spitalului Floreasca. Traficul este blocat
Autor: Elena Aurel

accident ambulanta 112 Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Circulația este blocată în zona Spitalului Floreasca, după ce a avut loc un accident în care au fost implicate o ambulanță și un autoturism.

Conform informațiilor, coliziunea a avut loc pe Șoseaua Ștefan cel Mare, în apropierea Spitalului Floreasca, iar traficul din zonă este îngreunat pe mai multe benzi. 

În coliziune au fost implicate o ambulanță și un autoturism, iar imaginile de la fața locului arată gravitatea pagubelor. Ambulanța a suferit avarii serioase în partea din față, iar autoturismul a fost aruncat în separatoarele de sens. 

La fața locului au intervenit echipaje de poliție și ambulanțe, atât pentru acordarea primului ajutor, cât și pentru dirijarea circulației. 

Momentan nu se știe numărul exact al persoanelor rănite și nici starea lor. 

De asemenea, șoferilor li se recomandă să evite zona Șoseaua Ștefan cel Mare - Calea Floreasca și să folosească rute ocolitoare, din cauza traficului intens. 

