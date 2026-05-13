€ 5.2056
|
$ 4.4479
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2056
|
$ 4.4479
 
DCNews Stiri Nicușor Dan respinge „împărțirea” trupelor americane în Europa: „Nu veți vedea negocieri neprincipiale”
Data publicării: 13 Mai 2026

Nicușor Dan respinge „împărțirea” trupelor americane în Europa: „Nu veți vedea negocieri neprincipiale”
Autor: Alexandra Curtache

Nicușor Dan, Summit B9 Nicușor Dan, Summit B9

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, în cadrul Summitului B9, că aliații europeni nu poartă „negocieri neprincipiale” pentru redistribuirea trupelor americane în Europa, în contextul informațiilor privind o posibilă reducere a contingentului SUA din Germania.

Nicușor Dan a transmis că securitatea flancului estic trebuie privită ca un interes comun al NATO, nu ca o competiție între state pentru găzduirea militarilor americani

De asemenea, acesta a subliniat că discuțiile din cadrul reuniunii s-au concentrat pe solidaritatea NATO și pe importanța menținerii unei prezențe militare americane consistente în Europa, în special pe flancul estic.

„Interesul nostru comun este ca prezența militară americană în Europa să fie semnificativă”

„Nu s-a discutat chestiunea asta la reuniunea de azi. Noi luăm foarte în serios și NATO, și articolul 5, deci nu se pune în discuție... când ne gândim la o amenințare cu privire la una din țările noastre, nu o vedem individual cu privire la acea țară, o vedem individual cu privire la această zonă de Europa. Deci, interesul nostru comun este ca prezența militară americană în Europa să fie semnificativă. Asta este chestiunea cea mai importantă”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că, deși multe state europene își doresc o prezență militară americană mai consistentă pe propriul teritoriu, nu există rivalități între aliați pe această temă.

„Bineînțeles, la nivel individual, fiecare din țările europene își dorește, sau, în fine, cea mai mare parte dintre ele își doresc o prezență individual americană, dar nu veți vedea, între aliații europeni, negocieri, discuții neprincipiale despre cum să împărțim trupele americane pe teritoriul european”, a transmis liderul de la Cotroceni.

România, printre statele care cer consolidarea prezenței SUA pe flancul estic

Declarațiile vin în contextul în care publicația POLITICO a relatat că România, Polonia și statele baltice încearcă să obțină suplimentarea prezenței militare americane, după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat intenția de a retrage aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania.

Potrivit sursei citate, România, Polonia, Estonia, Letonia și Lituania și-au exprimat public și prin canale diplomatice interesul de a găzdui mai multe trupe americane, invocând amenințările de securitate generate de Rusia și războiul din Ucraina.

Adjunctul ministrului român al Apărării, Sorin Moldovan, a declarat pentru POLITICO că România susține o prezență americană permanentă pe teritoriul său și consideră că și-a demonstrat statutul de partener strategic de încredere al SUA.

La rândul său, ministrul Apărării, Radu Miruță, a confirmat că România dorește mai multe trupe americane pe teritoriul național.

Temeri privind securitatea flancului estic

Statele de pe flancul estic al NATO consideră prezența militară americană drept principalul factor de descurajare împotriva unei eventuale agresiuni ruse, mai ales după invazia pe scară largă a Ucrainei.

În acest context, liderii regionali încearcă să mențină sprijinul Washingtonului pentru securitatea Europei de Est, în timp ce administrația Trump insistă ca statele europene să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărare.

Deocamdată, Pentagonul nu a luat o decizie finală privind trupele care ar urma să fie retrase din Germania și nici dacă acestea vor fi relocate în alte state europene sau repatriate în SUA. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
armata americana
nato
trupe americane romania
summit b9
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
LinkedIn, companie deținută de Microsoft, pregătește concedieri
Publicat acum 17 minute
Temu, sancționată în Ungaria: consumatorii își primesc banii înapoi, în timp ce compania plătește amenzi de aproape 3,7 milioane de euro
Publicat acum 20 minute
Aproape 2 miliarde de euro în numerar, tranzitați prin România în ultimii ani. Semnal de alarmă privind spălarea banilor
Publicat acum 43 minute
„O armată de boţi, roboţi şi tiriboţi” pentru susținerea lui Bolojan. PNL, acuzat de Grindeanu că folosește metodele lui Călin Georgescu
Publicat acum 50 minute
„Donația” la POS care îți poate goli contul bancar. Ce se ascunde în spatele unei noi înșelătorii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 6 minute
Meniul cu care Nicușor Dan i-a așteptat la Cotroceni pe liderii B9. Ce au mâncat Nawrocki și Zelenski / Mark Rutte, preparate preferențiale
Publicat acum 11 ore si 19 minute
Horoscop 13 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 15 minute
Câte penisuri are urechelnița? Pariu că nici nu bănuiești răspunsul. Insecta îi șochează pe cercetători
Publicat acum 11 ore si 16 minute
BANCUL ZILEI: Ipocrizia...
Publicat acum 10 ore si 17 minute
Rata inflației a atins 10,7%: Economia României, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut / Update: Sorin Grindeanu, reacție
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close