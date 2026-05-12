Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Bogdan Chirieac, din culisele Summitului B9. DCNews și RomâniaTV, transmisiune specială de la Palatul Cotroceni
Data publicării: 12 Mai 2026

Bogdan Chirieac, din culisele Summitului B9. DCNews și RomâniaTV, transmisiune specială de la Palatul Cotroceni
Autor: Roxana Neagu

bogdan chirieac live de la summitul b9

Analistul politic Bogdan Chirieac se află la Palatul Cotroceni miercuri, 13 mai, în timpul Summitului B9, de unde va face o transmisiune video specială DCNews - RomâniaTV, cu cele mai importante informații.

Miercuri, 13 mai 2026, la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan găzduiește cel de-al 11-lea Summit al Formatului București 9 (B9). Urmăriți transmisiunea LIVE a summit-ului AICI

Analistul politic DCNews Bogdan Chirieac va fi prezent la Palatul Cotroceni, pe durata Summitului B9, în studioul special RomâniaTV, de unde va transmite informații de culise și analize la cald. 

Evenimentul începe la ora 10:30, prin primirea oficială a șefilor de delegație și continuă, de la ora 11:00, cu sesiunea plenară, prin intervenții, în deschidere, din partea președintelui României, Nicușor Dan, și a președintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki. Evenimentul se încheie, la ora 17:00, prin declarații comune ale președintelui României, alături de președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, și Secretarul General al NATO, Mark Rutte. 

Pe parcursul evenimentului, analistul politic Bogdan Chirieac, prezent la Palatul Cotroceni, va avea intervenții live, alături de jurnaliștii și analiștii RomâniaTV, transmise de DCNews și DCNewsTV, începând cu ora 12:00. Rămâneți alături de noi! 

