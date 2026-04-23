DCNews Stiri „Răspundem! Sâmbăta" revine cu partea a doua: Cum se reconstruiește un cuplu după trădare - VIDEO
Data actualizării: 22:20 23 Apr 2026 | Data publicării: 20:48 23 Apr 2026

EXCLUSIV „Răspundem! Sâmbăta” revine cu partea a doua: Cum se reconstruiește un cuplu după trădare - VIDEO
Autor: Alexandra Curtache

Emisiunea „Răspundem! Sâmbăta”, realizată de psihologul Mihail Jianu și moderată de jurnalista Dana Iancu, continuă sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 12:00 cu analiza uneia dintre cele mai sensibile teme ale relațiilor moderne: reconstrucția cuplului după trădare.

În această ediție, alături de psihologul Radu Leca, emisiunea îl are invitat pe Ovidiu Yang, Life Coach, terapeut holistic și instructor internațional ThetaHealing.

Discuția se concentrează pe dinamica emoțională a cuplurilor afectate de infidelitate și pe pașii reali ai reconstrucției.

„Pedepsele” din cuplu după infidelitate

Ovidiu Yang aduce în discuție un aspect sensibil al relațiilor afectate de trădare: reacțiile de tip „represalie” ale partenerilor răniți.

„Multe persoane când află că au fost înșelate îți fac la rândul lor lucrul care te doare cel mai tare”, explică acesta.

Între negare și responsabilitate

Una dintre justificările frecvente în astfel de situații este minimalizarea actului de infidelitate: „Nu m-am implicat, a fost doar un act”, spun adesea cei care înșală.

Însă întrebarea esențială rămâne: „Ai făcut că ai vrut. Dar ce a dus la înșelat? Ce nu merge în relație?”, punctează invitații emisiunii.

Când relația mai poate fi reconstruită

Episodul explorează condițiile reale în care un cuplu poate trece peste trădare, dar și limitele în care relația nu mai poate fi reparată, chiar și cu efort comun.

„Răspundem! Sâmbăta” este difuzată sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 12:00, pe DC News și DC News TV. 

infidelitate
Răspundem! Sâmbăta
radu leca
ovidiu yang
mihail jianu
