Iranul atacă Israelul cu rachete. Jurnalist român: Evenimentele sunt în plină desfășurare FOTO

Urmărește live aici: Ziua 100 de război în Orientul Mijlociu. Iranul încalcă armistițiul și atacă Israelul. Amenință cu ”lovituri mai zdrobitoare”/ Trump: E suficient

UPDATE: Mărturia unui jurnalist român stabilit în Israel

"În loc să continue negocierile de pace cu Statele Unite, Iranul a ales în această seară calea confruntării. Două valuri de rachete au fost lansate din Iran către nordul Israelului, iar autoritățile estimează că sunt posibile noi atacuri în cursul nopții. Din fericire, până în acest moment nu au fost raportate victime, iar pagubele produse de fragmentele rachetelor interceptate sunt minore.

Prima reacție a președintelui SUA, Donald Trump, a fost una directă: „Ați tras rachetele, acum vă recomand să vă întoarceți la masa negocierilor.”

Evenimentele sunt în plină desfășurare, iar întreaga regiune urmărește cu îngrijorare evoluția situației. Sperăm ca rațiunea să prevaleze și ca acest conflict să nu degenereze într-un nou război, ale cărui consecințe ar putea afecta întregul Orient Mijlociu", a scris Dragoș Nelersa, jurnalist la publicația Gazeta Românească din Israel, pe pagina sa de Facebook.

Știrea inițială:

Iranul atacă din nou Israelul cu rachete. Ar fi un răspuns al Teheranului la atacurile israeliene asupra Beirutului.

„Cu puțin timp în urmă, sirenele au fost declanșate în mai multe zone din țară, în urma identificării rachetelor lansate din Iran către statul Israel”, a declarat armata într-un comunicat, scrie Euronews.

Armata israeliană a adăugat că sirenele au fost activate în nordul Israelului. Axios relatează că Donald Trump a fost informat cu privire la situație.

Bombardamentele Iranului vin după ce Garda Revoluționară a anunțat duminică mai devreme că este gata să lanseze un atac asupra Israelului, după ce liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei ar fi autorizat atacul ca răspuns la atacurile israeliene asupra Beirutului, într-un comunicat relatat de televiziunea de stat iraniană.

Iranul susține că Israelul a depășit „toate liniile roșii” atacând Beirutul

Un comandant al forțelor armate iraniene, Khatam al-Anbiya, a declarat că Israelul a depășit „toate liniile roșii” atacând Beirutul și extinzându-și ofensiva în sudul Libanului, într-un comunicat relatat de agenția iraniană Tasnim.

„Am avertizat anterior că, dacă crimele din suburbiile Beirutului se extind, vom ataca ținte din teritoriile ocupate”, se arată în comunicatul iranienilor.

„Israelul trebuie să înceteze atacurile asupra sudului Libanului și a suburbiilor, iar dacă își extinde atacurile asupra acestei regiuni sau răspunde acțiunilor Iranului, se va confrunta cu lovituri mai zdrobitoare și regretabile, iar atacuri distructive vor începe împotriva regimului și a susținătorilor acestuia”, se mai arată în comunicat.

Deocamdată nu există informații despre posibili răniți sau pagube în atac. Precizăm că acesta este primul atac al Iranului asupra Israelului de la intrarea în vigoare a unui armistițiu pe 8 aprilie. Toate proiectilele au fost interceptate, a relatat Jerusalem Post.