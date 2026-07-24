De ce autoritățile nu mai comunică valoarea ajutorului acordat Ucrainei. Explicația lui Cristian Diaconescu / video

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Cristian Diaconescu a vorbit despre lipsa informațiilor publice privind valoarea ajutorului acordat Ucrainei și a explicat de ce acest subiect ridică semne de întrebare.

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a comentat lipsa informațiilor publice despre ajutorul acordat Ucrainei, după ce jurnalistul Răzvan Dumitrescu a remarcat că România nu a mai prezentat estimări privind valoarea sprijinului oferit în ultimii ani.

Fostul ministru de Externe a spus că această lipsă de transparență poate avea și explicații de politică internă și a explicat că autoritățile ar trebui să comunice mai clar ceea ce poate fi făcut public, fără a afecta securitatea României.

„Toate țările, dar toate țările care au acordat ajutor Ucrainei în pachete succesive, au publicat cuantumul acestor ajutoare, fac publice informațiile pentru cetățeni, nemaivorbind de faptul că ori de câte ori aprobă câte un pachet din ăsta, decizia ajunge și prin parlamentul țărilor respective. De ce România ține în continuare la secret aceste chestiuni? Care e miza? Adică suntem altfel decât ceilalți, suntem mai expuși decât ceilalți? Am dat noi niște armament sau alte chestii atât de sofisticate încât nu trebuie să știe nimeni? Noi știam că suntem vai de mama noastră, adică n-aveam decât cuie și alte chestii clasice să dăm, gloanțe și alte treburi. De ce facem altfel decât toți ceilalți?”, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„Probabil că n-a fost de la bun început luată o decizie corespunzătoare. Da, există două categorii de linii roșii: este cea strategică, ce ar genera inamicului un anume tip de nivel de cunoaștere în legătură cu elementele de înzestrare, dar în egală măsură, există această temă publică ce presupune un anume tip de răspuns.

De ce acest lucru? Nu pentru că aș susține neapărat un anume gen de prezentare, ci tocmai pentru că se generează o suspiciune la nivelul opiniei publice, suspiciune care se transferă spre ajutorul către Ucraina. Cine beneficiază de un astfel de element de vulnerabilitate în războiul hibrid? În mod evident, Federația Rusă. Deci trebuie găsit cu înțelepciune ce se poate comunica și ce nu se poate comunica din această perspectivă. Evident că totul nu se poate comunica”, a spus Cristian Diaconescu.

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De ce nu mai comunică autoritățile detalii despre ajutorul pentru Ucraina

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a remarcat că autoritățile nu au mai prezentat date publice despre acest sprijin din 2023, iar Cristian Diaconescu a explicat că este posibil ca lipsa informațiilor despre ajutorul acordat Ucrainei să aibă motive de politică internă. Potrivit acestuia, o comunicare mai clară ar putea crește încrederea cetățenilor.

„Ca valoare totală, adică o estimare, că poate să fie ajutor umanitar, ajutor militar, dar în valoare de... La un moment dat, singurele informații pe care le-am avut din surse publice, au fost în 2023, când aflam că efortul total s-ar situa în jurul a 2% din PIB, Marcel Ciolacu a spus asta, dar că Uniunea Europeană a recunoscut doar 0,7% din PIB, pentru că restul probabil erau efecte indirecte în baza faptului că: grâu ucrainean, tranzit, taxe neplătite, chestii de genul ăsta.

După care liniște și pace. Războiul continuă, suntem în 2026, au mai trecut trei ani, nu aflăm nimic. Deci de frică că crește opoziția numită AUR? Adică ar putea să fie principalul motiv, să fie unul de politică internă, de fapt, de bătălie din politica internă?”, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„Este posibil, oricât de derizoriu față de miza pe care o discutăm, este posibil. Mai mult decât atât, explică cât se poate de clar că acest ajutor nu a luat din pensii și salarii, dacă vrei să ai o contracarare”, a spus Cristian Diaconescu.

„Da, dar dacă e 2% din PIB, unde mai e chestia cu deficitul, deficitul, deficitul?”, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„Bun. Repet, dă o serie de explicații prin care, pe de o parte, să generezi un nivel de încredere - asta depinde de comunicatori - un mod de încredere în ceea ce privește cetățenii, dar pe de altă parte să nu vulnerabilizezi securitatea României”, a spus Cristian Diaconescu la emisiunea „Ce se întâmplă?”, de pe DCNews și DCNewsTV.

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