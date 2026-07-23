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Atac cu cuțitul într-o bancă din Germania. Un bărbat a murit

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 23 Iul 2026
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Atac într-o bancă din Germania. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Un bărbat a fost ucis într-un atac cu cuțitul într-o bancă din orașul german Regensburg, iar suspectul, un cetățean german în vârstă de 20 de ani, a fost arestat după intervenția trupelor speciale.

Un atacator a ucis cu cuțitul, joi, 23 iulie, un bărbat într-o bancă din oraşul Regensburg, în landul german Bavaria, a declarat agenţiei dpa o purtătoare de cuvânt a poliţiei.

La faţa locului au sosit forţe speciale, iar zona a fost izolată.

Conform primelor relatări, atacatorul luase ostatici în interiorul băncii; detaliul respectiv a devenit ulterior neclar.

Bărbatul atacat a murit la spital

Victima a primit primul ajutor de la paramedici chiar în bancă, înainte de a fi transportată la spital, dar poliţia a informat în cele din urmă despre deces.

Forţele speciale au evacuat în siguranţă la scurt timp după aceea alţi doi oameni.

Purtătoarea de cuvânt citată de dpa a afirmat inițial că atacatorul se afla încă în bancă. Nu a reieşit imediat dacă în clădire mai sunt şi alte persoane şi câte erau în bancă în momentul atacului. Este vorba de parterul unei clădiri mai mari cu apartamente la etajele superioare. Potrivit poliției din landul Bavaria, suspectul a fost arestat, în cele din urmă, de trupele speciale. Este vorba despre un cetățean german în vârstă de 20 de ani.

„Suspectul este bărbat. În prezent presupunem că a acţionat singur”, a mai declarat reprezentanta poliţiei. „Prima noastră prioritate este siguranţa publicului”, a adăugat ea.

Poliţia a cerut celor din împrejurimi să evite zona din jurul scenei crimei, ocolind pe la o distanţă cât mai mare.

Mobilul atacului este deocamdată necunoscut. Ancheta vizează infracţiunile de omor şi jaf, potrivit Agerpres.

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