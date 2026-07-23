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DCNews Stiri De ce se înghesuie tinerii la aceleași facultăți? Adevărul din spatele admiterii - ediție specială DC Edu

De ce se înghesuie tinerii la aceleași facultăți? Adevărul din spatele admiterii - ediție specială DC Edu

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 23 Iul 2026
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sorin ivan
Sorin Ivan, realizator DC Edu

Urmăriți vineri, 24 iulie, de la ora 18:00, o ediție specială DC Edu.

Prof. univ. dr. Sorin Ivan, realizatorul emisiunii ”DC Edu” de la DCNews și DCNewsTV, îi are invitați vineri, 24 iulie, într-o ediție specială, pe:

  • Robert Florea, director adjunct al Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE)
  • Ion-Ovidiu Pânișoară, profesor universitar de Pedagogie
  • Val Vâlcu, jurnalist

Cei trei vor răspunde la întrebarea: DC sunt căutate ”cele mai căutate facultăți” la admitere? 

Principalele discuții se vor axa pe următoarele subiecte: 

  • La ce facultate vor să meargă elevii de clasa a opta- studiu CMBRAE
  • Suntem o societate de statut- de ce sperie liceele tehnologice
  • Cine alege facultatea: absolventul, moda, familia?
  • Diploma care atrage, azi, va însemna șomaj, mâine?
  • Facultatea cu cea mai mare concurență, cele mai sigure job-uri (Medicina)
  • De ce aleg absolvenții Istoria și nu ajung la catedră
  • Efect de halou: părinții nu țin seama de abilitățile copilului, candidații se uită doar spre facultățile intens solicitate și nu văd alte domenii, de viitor
  • Inflație de candidați la Drept, unde se reprofilează absolvenții
  • Cel mai important sfat pe care l-ar da un consilier de carieră elevului din clasa a XII-a (internship)

Urmăriți ediția specială a emisiunii de vineri, 24 iulie, de la ora 18:00, pe DCNews, DCNewsTV, precum și pe Facebook și Youtube DCNews.

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admitere facultate
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