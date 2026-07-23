De ce se înghesuie tinerii la aceleași facultăți? Adevărul din spatele admiterii - ediție specială DC Edu

Sorin Ivan, realizator DC Edu

Urmăriți vineri, 24 iulie, de la ora 18:00, o ediție specială DC Edu.

Prof. univ. dr. Sorin Ivan, realizatorul emisiunii ”DC Edu” de la DCNews și DCNewsTV, îi are invitați vineri, 24 iulie, într-o ediție specială, pe:

Robert Florea, director adjunct al Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE)

Ion-Ovidiu Pânișoară, profesor universitar de Pedagogie

Val Vâlcu, jurnalist

Cei trei vor răspunde la întrebarea: DC sunt căutate ”cele mai căutate facultăți” la admitere?

Principalele discuții se vor axa pe următoarele subiecte:

La ce facultate vor să meargă elevii de clasa a opta- studiu CMBRAE

Suntem o societate de statut- de ce sperie liceele tehnologice

Cine alege facultatea: absolventul, moda, familia?

Diploma care atrage, azi, va însemna șomaj, mâine?

Facultatea cu cea mai mare concurență, cele mai sigure job-uri (Medicina)

De ce aleg absolvenții Istoria și nu ajung la catedră

Efect de halou: părinții nu țin seama de abilitățile copilului, candidații se uită doar spre facultățile intens solicitate și nu văd alte domenii, de viitor

Inflație de candidați la Drept, unde se reprofilează absolvenții

Cel mai important sfat pe care l-ar da un consilier de carieră elevului din clasa a XII-a (internship)

Urmăriți ediția specială a emisiunii de vineri, 24 iulie, de la ora 18:00, pe DCNews, DCNewsTV, precum și pe Facebook și Youtube DCNews.