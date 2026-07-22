Mărturia bărbatului aspirat pe geamul avionului Ryanair, la o viteză de 600 km/h. Un pasager albanez l-a salvat, sub ochii soției

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”La 4.500 de metri, a ajuns cu capul și brațul drept în afara aeronavei, în timp ce aceasta se deplasa cu o viteză de peste 600 km/h”.

Citește aici ce s-a întâmplat: Panică într-un zbor Ryanair din Grecia spre Germania. Un pasager a ieşit cu capul prin hublou

Ljubisa Karović este bărbatul care aproape a fost aspirat prin hubloul spart al unei aeronave Ryanair, care se deplasa din Grecia spre Germania. Bărbatul dormea înainte de incidentul șocant. Stătea pe locul 11F. Zgomotul asurzitor l-a trezit din somn. ”Explozia este ceea ce îmi amintesc”, spune antreprenorul sârb într-un interviu acordat ziarului The Guardian. După 11 zile, cu capul susținut de o orteză de gât, adaugă: ”Este zgomotul dinaintea haosului, zgomotul care este întotdeauna acolo când închid ochii să dorm”.

Bărbatul încă are dureri. Are arsuri și vânătăi pe brațul drept și piept. În ciuda durerii, supraviețuirea sa rămâne un miracol: în vârstă de 61 de ani, el a fost aspirat pe geamul avionului, în timpul zborului, în circumstanțe încă investigate. ”Sunt norocos”, spune el. ”Nu-mi amintesc prea multe și încă mă dor capul și gâtul, dar sunt în viață. Ar fi putut fi centura de siguranță, faptul că era încă pusă. Dar poate este soarta. Cred în Dumnezeu și îi mulțumesc în fiecare zi” mai afirmă Ljubisa Karović, abia externat din spital.

”S-a uitat la moarte, la cealaltă lume, și s-a întors”

Șocul, spune el, a fost copleșitor, dar faptul că poate povesti despre ce s-a întâmplat este un adevărat miracol. Avocatul său grec, Vasilis Tsiaras, spune: ”Când cabina a pierdut presiune, a fost aruncat pe fereastră din piept în sus și și-a pierdut imediat cunoștința. Se afla în acel avion care se îndrepta spre Germania pentru a sărbători ziua de naștere a fratelui său. În schimb, la 4.500 de metri, a ajuns cu capul și brațul drept în afara aeronavei, în timp ce aceasta se deplasa cu o viteză de peste 600 km/h. Imaginați-vă! S-a uitat la moarte, la cealaltă lume, și s-a întors”.

Soția sa era în avion, în mijlocul haosului

Pasagerii zborului FR1879, inclusiv soția lui Karović, Svetlana, așezată la locul 14C, la trei rânduri în spatele soțului ei, încă au amintiri vii ale momentului în care geamul s-a spart. Măștile de oxigen au coborât, sticlele și alte obiecte zburau prin aer, în timp ce câțiva pasageri l-au apucat pe Ljubisa, încercând cu disperare să-l țină în loc.

Un pasager albanez l-a salvat pe Ljubisa. ”A făcut tot ce a putut”

„Și eu m-am repezit. Nimeni din echipajul de cabină nu m-a ajutat. Au fost pasagerii”, spune ea. „Un bărbat, cred că era albanez, a fost incredibil. A făcut tot ce a putut să-l aducă înăuntru și apoi a încercat să blocheze geamul, mai întâi cu o geantă care a fost imediat aspirată afară și apoi cu o valiză, ceea ce a funcționat. Îi suntem veșnic recunoscători.”

Ryanair a susținut performanța personalului său, spunând că echipajul de cabină a făcut o „treabă fenomenală”. Tsiaras, avocatul, contestă acest lucru. Deși fiul lui Karović, Danjell, care a rezervat zborul, a fost contactat de companie, nici Ljubisa, nici Svetlana nu ar fi fost sunați, conform sursei citate.

Echipajul de cabină, paralizat de frică

”Clientul meu a leșinat de două sau trei ori, o dată în afara aeronavei, când a fost parțial aspirat pe geam, și de două ori înăuntru, când, din nou, și-a pierdut cunoștința. În niciun moment, echipajul de cabină nu s-a oferit să-l ajute” afirmă avocatul, care mai spune, despre pilot: „Nu avem nicio plângere față de pilot, care a respectat protocoalele de siguranță și a gestionat situația foarte bine”.

”De îndată ce aeronava a coborât la o altitudine sigură, echipajul nostru de cabină l-a ajutat pe domnul Karović, mutându-l pe locuri alternative (lângă soția sa) și a aranjat ca un medic la bord să stea cu ei până când aeronava a aterizat în siguranță înapoi la Salonic” a reacționat compania aeriană.

„Toată lumea a fost de acord că echipajul era în stare de șoc, temându-se că avionul era pe cale să se prăbușească. Ceilalți pasageri au fost cei care s-au mobilizat și i-au dat lui Ljubisa apă”, spune avocatul.

Ljubisa Karović este proprietarul unei fabrici de aluminiu din Serbia. Obișnuit să călătorească cu avionul, el se gândește că nu va mai face asta în viitor. Acum, poartă la gât o orteză, pentru șase săptămâni. Apoi, medicii vor decide dacă-l vor opera. ”Sunt imagini care revin, zgomotul exploziei, haosul, dar vreau să mă recuperez”, spune el. ”Și, da, ar trebui să existe și despăgubiri. Nu doar e-mailuri care s-au concentrat pe reprogramarea zborului” continuă el.

”Asigurați-vă întotdeauna că purtați centura de siguranță” este mesajul său de final.