România a plătit peste 400.000 de dolari chirie pentru ambasada din Libia, deși nu mai funcționa din 2014, susține Oana Țoiu

Oana Țoiu / Agerpres

România a plătit peste 400.000 de dolari pentru chiria ambasadei din Libia, deși activitatea diplomatică în acea clădire a fost suspendată încă din 2014.

Oana Țoiu, ministrul interimar de Externe, susține că statul român plătea chirie pentru ambasada din Libia, deşi niciun diplomat român nu mai lucrează în acea clădire încă din 2014. Acel contract a fost închis, iar România a plătit în aceşti 12 ani peste 400.000 de dolari pentru ambasada nefolosită.

„Am identificat în Libia, acolo aveam contract de chirie atât pentru ambasadă, cât şi pentru reşedinţă, însă noi nu mai avem echipă în teren din 2014. Avem ambasador, dar a fost relocat la Tunis în momentul în care au crescut riscurile”, a declarat la Euronews România, marți seară, ministrul interimar de Externe Oana Ţoiu.

A hotărât închiderea contractelor

Aceasta a hotărât închiderea contractelor: „Practic, în ultimii 12 ani au fost plătiţi peste 400.000 de dolari”.

Deși România a plătit chiria, în toată această perioadă, din 2014 și până în prezent, nu a existat activitate pentru oficialii români în Libia.

„Este foarte important, însă, să clarificăm şi nu vorbim de practica Ministerului Afacerilor Externe din România, ci şi a altora. În momentul în care ai o situaţie cu un risc crescut într-o ţară, nu închizi imediat chiriile. Aştepţi să vezi ce se întâmplă. Speranţa este de obicei să te poţi întoarce cu echipa respectivă într-un timp rezonabil. Evident, 12 ani e prea mult din acest punct de vedere. Este nerezonabil”, a afirmat Oana Ţoiu.

România va începe o evaluare în legătură cu terenurile și clădirile din statele în care ambasade

Oana Țoiu a declarat că, atunci când vom beneficia de un context de securitate prielnic, statul român va avea din nou diplomați în Libia.

De asemenea, ministrul a precizat că instituţia pe care o conduce va face o evaluare în legătură cu terenurile și clădirile din statele în care România are ambasade.

„Noi avem în acest moment, cu totul, 200 de clădiri şi terenuri în peste 50 de ţări. Vorbim exclusiv acum de proprietatea statului român. 123 de clădiri, 77 de terenuri, evident, în anumite cazuri cele două se suprapun. Valoarea totală a patrimoniului pe care România îl are prin Ministerul Afacerilor Externe, în afara teritoriului României, depăşeşte patru miliarde, deci vorbim de o responsabilitate mare. Am realizat în această evaluare că avem o şansă de a salva din banii publici chiar şi peste cinci milioane de euro anual, dacă în ţări în care avem clădirile noastre facem proiectele necesare pentru renovare”, a afirmat Oana Ţoiu.

Imobilele deținute de România în Washington și Bruxelles trebuie renovate

Aceasta a susținut că România are la Washington o clădire pe care o deține. Totuși, acel imobil are nevoie de renovări. Statul român a închiriat spații atât pentru ambasadă, cât şi pentru reşedinţă.

„În Washington, de exemplu, avem o clădire proprietate a statului român, unde inclusiv autorităţile din Washington ne-au semnalat de-a lungul timpului că sunt probleme dacă nu e renovată clădirea. Şi atunci, colegii practic ce-au făcut? Anterior mandatului meu, au contractat chirii, atât pentru ambasadă, cât şi pentru reşedinţă. Reşedinţa este închiriată de la Departamentul de Stat de câţiva ani de zile. Însă, în aceşti ani era necesar să fie făcută şi renovarea spaţiilor respective”, a declarat Oana Ţoiu.

Într-un final, șefa interimară a diplomației române a mai menționat faptul că a fost realizat un program de investiții. Oana Țoiu a spus că şi la Bruxelles există o clădire a statului român care trebuie renovată, astfel încât să își desfășoare în capitala Europei o reprezentanță permanentă, conform Digi24.

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