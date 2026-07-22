O tânără cerșea în București, în scaun cu rotile, lângă un BMW X5, al mamei sale VIDEO

În ultimul timp, pe străzile Capitalei, au apărut persoane curate și frumoase, care cerșesc în scaun cu rotile aparent pentru operația ce le va reda mersul. Dar polițiștii din Sectorul 6 au făcut o descoperire importantă.

O astfel de tânără a fost legitimată de polițiștii din Sectorul 6, care au descoperit că, la câțiva metri, era staționată mașina mamei sale, un bolid de lux.

”Dincolo de aparențe: O sesizare de cerșetorie în Sectorul 6 a dus direct la un BMW X5 și la suspiciuni de exploatare.

O sesizare de cerșetorie pe străzile Sectorului 6 a scos la iveală o realitate mult mai profundă și suspectă, datorită spiritului de observație al colegilor noștri de la Poliția Locală Sector 6.

Aflați în teren, băieții din patrula de intervenție nu s-au limitat doar la o legitimare de rutină a unei femei care apela la mila publicului. Lăsată ore în șir în soare, femeia părea victima perfectă a vulnerabilității. Însă vigilența polițiștilor a schimbat complet cursul verificărilor.

Detaliul care a făcut diferența

Mergând un pas mai departe, patrula a observat un autoturism BMW X5 parcat în imediata apropiere. În urma verificărilor amănunțite, a ieșit la iveală un detaliu izbitor: proprietarul bolidului de lux este chiar mama femeii care cerșea în plin soare. Mai mult, ambele au exact aceeași adresă de domiciliu în județul Bacău.

Această coincidență ridică suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă rețea de exploatare a persoanelor vulnerabile prin cerșetorie.

Reacție rapidă și colaborare instituțională

Pentru că siguranța și protecția persoanelor sunt prioritare, s-a acționat imediat și coordonat: