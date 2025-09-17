Ultimele știri
Politică
Lifestyle
Viral
Sport
Sănătate
Tehnologie
Economie
Cultură
Mai mult
▼
Facebook
YouTube
Instagram
Stiri
Diaspora
Internațional
Educație
Info utile
Justitie
Social
Stiinta
Anchete
Auto
Mass-media
Eveniment
Interviuri DCNews
Punctul pe zi
Bancul zilei
Comunicate de presa
Politica
Analiza Politica
Culise
Guvern
Parlament
Partide politice
Personalitati politice
Sondaje
Alegeri 2024
Alegeri Prezidențiale 2025
Lifestyle
Retete
Modă
Vedete
Travel
Bizar
Magazin
Concursuri
Multimedia
Horoscop
Casa și Grădina
Beauty
Viral
Sport
Personalitati din sport
Fotbal
Tenis
Volei
Handbal
Sporturi de iarna
Alte sporturi
Competitii
Sanatate
Coronavirus
Academia de Sanatate
UMF Carol Davila
Tehnologie
IT & C
Economie
Educatie financiara
Cultura
Teatru - Dans
Film
Expozitii
Interviuri cultura
Muzica
Piata de arta
Carte
Mallcast
Politic
Monden
Social
Religie
Motivațional
Artiști și vedete
Curiozități
Tehnologie
Lifestyle
Siguranța rutieră din România
Ultimele Știri
DCNews TV
Vremea
€ 5.0695
→
|
$ 4.2820
→
|
Subcategorii în Stiri
Diaspora
Internațional
Educatie
Info utile
Justiție
Social
Știinta
Anchete
Auto
Mass-media
Eveniment
Interviuri DCNews
Punctul pe zi
Bancul zilei
Comunicate de presa
Alegeri în două tururi
Ultimele știri
Politică
Lifestyle
Viral
Sport
Sănătate
Tehnologie
Economie
Cultură
Mallcast
Siguranța rutieră din România
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Diaspora
Internațional
Educație
Info utile
Justitie
Social
Stiinta
Anchete
Auto
Mass-media
Eveniment
Interviuri DCNews
Punctul pe zi
Bancul zilei
Comunicate de presa
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Analiza Politica
Culise
Guvern
Parlament
Partide politice
Personalitati politice
Sondaje
Alegeri 2024
Alegeri Prezidențiale 2025
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Retete
Modă
Vedete
Travel
Bizar
Magazin
Concursuri
Multimedia
Horoscop
Casa și Grădina
Beauty
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Personalitati din sport
Fotbal
Tenis
Volei
Handbal
Sporturi de iarna
Alte sporturi
Competitii
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Coronavirus
Academia de Sanatate
UMF Carol Davila
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
IT & C
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Educatie financiara
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Teatru - Dans
Film
Expozitii
Interviuri cultura
Muzica
Piata de arta
Carte
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Politic
Monden
Social
Religie
Motivațional
Artiști și vedete
Curiozități
Tehnologie
Lifestyle
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Știri din secțiunea:
Auto
Publicat pe 17 Sep 2025
Accident grav pe DN7, la Bascov. Trei oameni au murit
Publicat pe 16 Sep 2025
Zeci de mii de mașini Chevrolet, rechemate în service. Șofer: A explodat când făceam plinul
Publicat pe 11 Sep 2025
Pericolul trotinetelor electrice: Un bărbat din Mediaș, în stare critică după un accident violent. Al doilea caz într-o săptămână
Publicat pe 10 Sep 2025
Tragedie rutieră în Popeşti: Un bărbat și-a pierdut viața, iar șapte victime au fost internate
Publicat pe 10 Sep 2025
Un șofer a făcut atac de panică pe Transfăgărășan. Nu și-a mai simțit partea stângă a corpului
Publicat pe 09 Sep 2025
Tragedie în Galați: Un polițist de 20 de ani a lovit o căruță, o persoană a murit, iar trei sunt grav rănite
Publicat pe 07 Sep 2025
EXCLUSIV
Cum se construieşte în mod corect un sens giratoriu. Exemplu cu un accident evitat la Focşani
Publicat pe 06 Sep 2025
EXCLUSIV
DN2, o şosea "neclară". Motivul pentru care are cele mai multe accidente grave
Publicat pe 05 Sep 2025
Noul impozit auto: Pentru o mașină nouă se plătesc taxe ca pentru una de 10 ani. Criticile experților
Publicat pe 05 Sep 2025
EXCLUSIV
Boala secolului la volan: Titi Aur: Sistemul e viciat și se vede asta în trafic și în statistici / video
Publicat pe 03 Sep 2025
Volkswagen lucrează la o "maşină a poporului". Când va fi lansat automobilul electric care va costa sub de 25.000 de euro
Publicat pe 02 Sep 2025
EXCLUSIV
Directiva venită de la Bruxelles pentru șoferii începători. Titi Aur: Modelul, preluat din Suedia. Și Elveția are același sistem
Publicat pe 01 Sep 2025
Lege mai dură la volan! Robert Cazanciuc: Șoferii care ucid și părăsesc victimele să nu mai scape cu suspendare
Publicat pe 31 Aug 2025
Mircea Badea, concluzia zilei despre șoferii români
Publicat pe 31 Aug 2025
Accident grav cu un autocar în Cluj. Update: Care a fost cauza
Publicat pe 30 Aug 2025
EXCLUSIV
Cum se pun șoferii români în pericol. Titi Aur explică ce a văzut pe drumurile patriei / video
Publicat pe 30 Aug 2025
EXCLUSIV
De ce nu se consideră Titi Aur un șofer de nota 10 / video
Publicat pe 28 Aug 2025
Înmatriculările auto din România au explodat în iulie, peste media UE
Publicat pe 27 Aug 2025
Încă un accident mortal în această dimineață. Un tânăr de 26 de ani și-a pierdut viața
Publicat pe 27 Aug 2025
Accident cu șapte victime în Vâlcea, un copil de trei ani e în stare foarte gravă
Publicat pe 26 Aug 2025
EXCLUSIV
Concluzia lui Titi Aur după ce a testat șoferii din alte țări europene comparativ cu România / video
Publicat pe 25 Aug 2025
Pompierii ISU Constanța, alertați prin sistemul eCall. Accident cu 5 mașini pe autostrada A2, spre București
Publicat pe 24 Aug 2025
EXCLUSIV
De ce e România codaşă la siguranța rutieră: Lecția Elveţiei privind obţinerea permisului de conducere
Publicat pe 23 Aug 2025
EXCLUSIV
Viteza la care nu mai ai nicio şansă să scapi cu viaţă în cazul unui impact în punct fix. Titi Aur explică
Publicat pe 21 Aug 2025
Când ar urma să se dea în circulație lotul 2 al autostrăzii Ploiești - Buzău (A7). Scrioșteanu: Facem tot posibilul ...
Publicat pe 17 Aug 2025
Iranienii reîncep producția primului model Dacia Logan. Cum va arăta Pars Nova
Publicat pe 11 Aug 2025
Dacia Bigster a fost testată la viteză maximă pe Autobahn: Care a fost consumul / video
Publicat pe 05 Aug 2025
Reacția UNSAR la "dezinformările" apărute privind scumpirea mai mare a polițelor RCA în România
Publicat pe 04 Aug 2025
O copilă de 10 ani, rănită într-un accident produs de o minoră aflată la volan
Publicat pe 01 Aug 2025
Trafic blocat pe Autostrada Soarelui. Șoferii nu pot înainta din cauza fumului gros / foto în articol
Publicat pe 01 Aug 2025
Tragedii în lanț în Neamț: Două accidente mortale în doar zece minute
Publicat pe 31 Iul 2025
Se circulă pe drum de mare viteză din inima Olteniei până la Constanța. Drumul expres Craiova - Pitești a fost finalizat și dat în trafic / video
Publicat pe 28 Iul 2025
EXCLUSIV
Când va fi gata autostrada Ploiești - Buzău (A7). Ionel Scrioșteanu (MTI), detalii despre problemele de la lotul 2
Publicat pe 27 Iul 2025
EXCLUSIV
Legea Anastasia a salvat peste 100 de vieţi de la promulgare. Modificarea Codului Penal care îi sperie pe şoferi mai mult decât închisoarea
Publicat pe 27 Iul 2025
EXCLUSIV
Cele mai grave accidente rutiere nu au loc pe autostradă sau drumuri naţionale. Surpriza avută de senatorul Robert Cazanciuc
Publicat pe 25 Iul 2025
Escrocherie în parcările din București: Hoții pun coduri QR false pentru a fura bani de pe carduri
Publicat pe 25 Iul 2025
Probleme la podul Giurgiu - Ruse. Anunțul zilei pentru șoferii care vor să meargă în Bulgaria
Publicat pe 25 Iul 2025
EXCLUSIV
Autostrada București - Pitești se modernizează la 3 benzi pe sens. Scrioșteanu (MTI) spune când ar putea fi gata lucrările
Publicat pe 24 Iul 2025
Dispare clasica ”rovinietă”, apare TollRo. Va lua în calcul, în tarif, și clasa de emisii: poluatorul plătește. Informații complete pentru șoferi
Publicat pe 24 Iul 2025
EXCLUSIV
Ionel Scrioșteanu (MTI), reacție după nemulțumirile românilor legate de nodul rutier dintre A0 și A1. Anunț important pentru șoferi
Publicat pe 23 Iul 2025
Mașinile chinezești invadează Europa: Creștere de 91% la înmatriculări și o cotă de piață record
Publicat pe 23 Iul 2025
Circulație restricționată pe A1. Informația zilei pentru șoferi
Publicat pe 20 Iul 2025
EXCLUSIV
Când există riscul să-ți explodeze anvelopa la mașină. Titi Aur, explicații / video
Publicat pe 20 Iul 2025
EXCLUSIV
Conduci în papuci, sandale sau pantofi cu toc? Titi Aur explică la ce riscuri de expui / video
Publicat pe 19 Iul 2025
A0 le dă deja bătăi de cap șoferilor. Problema uriașă de care m-am lovit la intrarea pe A1 / video
Publicat pe 18 Iul 2025
Drumul morții E85 a mai luat două vieți. Doi bărbați au murit, astăzi, în urma unui accident
Publicat pe 16 Iul 2025
Programul Rabla Auto continuă și în 2025. Statul alocă 200 de milioane de lei pentru mașini mai puțin poluante
Publicat pe 16 Iul 2025
Trei pasaje din București, foarte circulate, pericol pentru șoferi. Intră în reparații capitale. Cel de la Lujerului are nevoie de aproape 3 ani de reparații
Publicat pe 12 Iul 2025
EXCLUSIV
Titi Aur arată lecția de siguranță rutieră implementată de ISU, dar ignorată de restul României: Când vreodată o să vedem asta pe plan național?
Publicat pe 11 Iul 2025
Schimbare radicală în trafic: Ce vehicule nu vor mai putea circula în București
1
2
3
4
5
6
7
din 50
›
»
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 15 minute
SUA vând rachete antitanc către Polonia. Tranzacție de 780 mil. de dolari
Publicat acum 4 ore si 7 minute
Scena politică, în fierbere. Posibila apariție a unui "partid Georgist". Bogdan Chirieac: Mă aștept la surprize. Ar fi o lovitură
Publicat acum 4 ore si 14 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat acum 4 ore si 16 minute
Directorul Companiei de Apă Brașov, suspecat că ar fi dat mită ca să ocupe funcția. Ce salariu încasează
Publicat acum 4 ore si 44 minute
Un avion low-cost s-a apropiat periculos de mult de Air Force One al lui Trump
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat acum 18 ore si 9 minute
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
Publicat pe 17 Sep 2025
Michelle Obama ajunge, în această noapte, la București. Motivul vizitei sale în România
Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare
de
Roxana Neagu
Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?
de
Val Vâlcu
Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui
de
Val Vâlcu
vezi arhiva de editoriale
x close