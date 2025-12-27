€ 5.0890
Airbag-ul iese din volan cu 250 km/h. Ce rişti dacă nu stai în poziţia corectă la volan
Data actualizării: 13:53 27 Dec 2025 | Data publicării: 13:51 27 Dec 2025

EXCLUSIV Airbag-ul iese din volan cu 250 km/h. Ce rişti dacă nu stai în poziţia corectă la volan
Autor: Florin Răvdan

viteza airbag-ului este de 250 km/h Fotografie de la Mehdi Gholipour: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/ma-ina-automobil-cirea-a-interior-18915204/
 

Ştiaţi că un airbag este proiectat să iasă din volan, în caz de impact, cu o viteză de 250 km/h? În acest context, poziţia corectă la volan devine şi mai importantă.

Titi Aur a explicat la DC Conducem ce se întâmplă în cazul unui impact dacă nu stai în poziţia corectă la volan. 

"Airbag-ul pleacă cu 250 până la 300 km/h. Aşa se deschide el. Airbag-ul e gândit aşa: dacă stai în poziţia corectă, în momentul impactului, centura te strânge, airbag-ul iese, şi când ajunge capul în dreptul airbag-ului îl prinzi pe dezumflare, pe amortizare. Practic, nici nu îţi împinge capul pe spate atât de violent încât să îţi rupă gâtul, nici nu iei un pumn în plină faţă. 

Pentru că airbag-ul e o pânză umflată, dar e ca şi cum te-ar lovi un boxer cu pumnul în faţă. Şi nu vrei să primeşti un pumn cu viteza de 250-300 km/h. 

Şi pe urmă, dacă nu stai în poziţia corectă, spui că nu e maşina bună, că uite ce ai păţit. Dar nu se întreabă nimeni dacă maşina a fost utilizată corect. Nu e suficient să ai permis de conducere", a declarat Titi Aur. 

Instructorii nu îi învaţă pe elevi poziţia corectă la volan 

"Instructorii de şcoală de şoferi nu îi învaţă pe elevi poziţia corectă la volan. Foarte mulţi nu fac asta. Pe timpuri nu era airbag, nu avea cine să te lovească. Te loveai cu pieptul de volan. Nu exista diferenţa între poziţia corectă şi incorectă la volan. Dacă te opreai în punct fix la 50 km/h, mureai oricum, că dădeai într-un volan tare, făcut din ebonită şi nişte fiare, şi îţi spărgea pieptul. Acum nu mai are nimeni pieptul spart. Pentru că volanul e gândit să te protejeze chiar dacă te loveşti de el, dar oricum nu te mai loveşti de el, că vine airbag-ul, care îţi opreşte capul şi corpul, dacă ai şi centura. În schimb, îţi poate rupe gâtul. Şi aici se face diferenţa la maşina modernă", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

viteza airbag
titi aur
