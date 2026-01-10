Coliziune între mai multe mașini pe DN1A, la Ţânţăreni. Traficul a fost blocat

Un accident rutier în care au fost implicate mai multe autovehicule a avut loc, sâmbătă seară, pe DN 1A, pe raza localităţii Ţânţăreni, traficul fiind deviat, anunţă Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Astfel, pentru direcţia Blejoi - Ploieşti se circulă pe traseul comuna Blejoi - Calea Unirii - strada Văleni (municipiul Ploieşti) - strada Transilvaniei (municipiul Ploieşti) - strada Calomfirescu (municipiul Ploieşti) - strada Gheorghe Doja (municipiul Ploieşti), iar pentru sensul opus traficul se desfăşoară pe acelaşi traseu, în retur.

Traficul greu este oprit, având în vedere restricţiile de tonaj existente în municipiul Ploieşti.

Două persoane au fost transportate la spital

Conform datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, două persoane au fost transportate la spital.

"În evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme şi cei cinci ocupanţi ai acestora. Dintre persoanele aflate la bordul autoturismelor, patru au necesitat îngrijiri medicale la faţa locului. Toate victimele sunt conştiente şi cooperante. În final, două persoane (o femeie de 29 de ani şi un bărbat de 39 de ani) au fost transportate la UPU Ploieşti. Au suferit traumatisme uşoare, necesitând investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate", precizează ISU Prahova, conform Agerpres.

