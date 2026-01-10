€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Coliziune între mai multe mașini pe DN1A, la Ţânţăreni. Traficul a fost blocat
Data actualizării: 21:13 10 Ian 2026 | Data publicării: 20:28 10 Ian 2026

Coliziune între mai multe mașini pe DN1A, la Ţânţăreni. Traficul a fost blocat
Autor: Tiberiu Vasile

Coliziune între mai multe mașini pe DN1A, la Ţânţăreni. Traficul a fost blocat Sursa foto: Freepik - Poliție

Un accident rutier în care au fost implicate mai multe autoturisme a avut loc sâmbătă seară pe DN 1A, în zona Ţânţăreni.

 

Un accident rutier în care au fost implicate mai multe autovehicule a avut loc, sâmbătă seară, pe DN 1A, pe raza localităţii Ţânţăreni, traficul fiind deviat, anunţă Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Astfel, pentru direcţia Blejoi - Ploieşti se circulă pe traseul comuna Blejoi - Calea Unirii - strada Văleni (municipiul Ploieşti) - strada Transilvaniei (municipiul Ploieşti) - strada Calomfirescu (municipiul Ploieşti) - strada Gheorghe Doja (municipiul Ploieşti), iar pentru sensul opus traficul se desfăşoară pe acelaşi traseu, în retur.

Traficul greu este oprit, având în vedere restricţiile de tonaj existente în municipiul Ploieşti.

Două persoane au fost transportate la spital

Conform datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, două persoane au fost transportate la spital.

"În evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme şi cei cinci ocupanţi ai acestora. Dintre persoanele aflate la bordul autoturismelor, patru au necesitat îngrijiri medicale la faţa locului. Toate victimele sunt conştiente şi cooperante. În final, două persoane (o femeie de 29 de ani şi un bărbat de 39 de ani) au fost transportate la UPU Ploieşti. Au suferit traumatisme uşoare, necesitând investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate", precizează ISU Prahova, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Accident în Predeal: O mașină a derapat și a ajuns pe acoperișul unei pensiuni. Imagini virale (VIDEO)
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dn1
tandarei
accident
auto
trafic
restrictii trafic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Un senator l-a scos pe Dacian Cioloș din umbră: Am decis să mă retrag, dar disperarea nu are limite
Publicat acum 28 minute
Crimă în Bușteni. Un bărbat, ucis de prietenul său
Publicat acum 29 minute
Trump, reacție de ultim moment pentru Teheran: Iranul privește spre libertate, noi suntem pregătiți să ajutăm
Publicat acum 35 minute
Ce se întâmplă cu vremea? În Londra, mai cald decât în Madrid. Temperaturi de până la 11- 13 grade Celsius
Publicat acum 44 minute
Marile secrete ale Prințului William, omise de Harry în cartea sa "Spare"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat acum 8 ore si 51 minute
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 08 Ian 2026
Mesajul ferm al lui Trump, transmis de Ambasada SUA la București: Perioada slăbiciunii a luat sfârșit
Publicat pe 08 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close