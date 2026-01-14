Schimbări majore pentru șoferi, ca-n alte state din Europa. Dacă nu vă plătiți amenzile, vă caută recuperatorii

Proiectul de lege se află în transparență decizională acum, iar Executivul, respectiv premierul Ilie Bolojan, urmează să-și asume răspunderea asupra măsurilor propuse.

Printre aceste măsuri se află unele țintite către șoferi, care nu vor mai putea face uitată nicio amendă. Cel puțin asta ne anunță documentul publicat de Ministerul Dezvoltării mari seară.

Proiectul de lege prevede, în primul rând, o majorare a amenzilor cu 30% dacă nu le plătiți în maximum 3 luni. Dacă au trecut 6 luni și amenzile sunt încă neplătite, se mai majorează o dată. Cu încă 30%! Astfel, dacă nu plătiți o amendă contravențională, ca șofer, în maximum 6 luni de la scandență, după 6 luni, veți scoate din buzunar încă 60% din valoarea acesteia.

Amenzile, la recuperatori sau executori judecătorești

În plus, s-ar putea să vă sune recuperatori specializați - pe modelul altor state europene - sau executori judecătorești, pentru a fi recuperată contravaloarea amenzii. În plus, aceștia adaugă cheltuielile de executare sau profitul recuperatorilor implicați.

Mai mult, dacă vă plătiți datoriile către bugetul local al primăriei teritoriale, suspendarea dreptului de a conduce poate fi redusă. Dar aici nu vorbim doar despre amendă, care a dus la suspendarea permisului, ci de absolut toate obligațiile față de bugetul local.

DCNews a scris despre cazul unui român care a fost contactat de o firmă de recuperare, pentru o amendă rutieră: Ce să faceți dacă primiți această scrisoare prin Poștă. Somație pentru un român care a călătorit prin Europa