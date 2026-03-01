€ 5.0953
DCNews Stiri Prințul moștenitor Reza Pahlavi iese la rampă după anunțul morții ayatollahului Ali Khamenei
Data actualizării: 03:05 01 Mar 2026 | Data publicării: 02:33 01 Mar 2026

Prințul moștenitor Reza Pahlavi iese la rampă după anunțul morții ayatollahului Ali Khamenei
Autor: Ioan-Radu Gava

reza pahlavi si sotia sa Foto: Agerpres

Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului, spune că „Republica Islamică va ajunge în curând la coșul de gunoi al istoriei“, după anunțul lichidării ayatollahului Ali Khamenei.

Reza Pahlavi, fiul șahului Iranului, stabilit în SUA, detronat în Revoluția Islamică din 1979, tocmai a publicat o declarație după moartea presupusă a liderului suprem, Ali Khamenei, scrie Sky News.

„Ali Khamenei, despotul sângeros al timpurilor noastre, ucigașul a zeci de mii dintre cei mai curajoși fii și fiice ai Iranului, a fost șters de pe fața istoriei”, spune el.

CITEȘTE ȘI              -              Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video

„Odată cu moartea sa, Republica Islamică a ajuns, practic, la sfârșitul său și va fi în curând condamnată la coșul de gunoi al istoriei”, precizează Reza Pahlavi.

Orice încercare de a numi un succesor pentru Khamenei este „condamnată să eșueze de la bun început”, spune Pahlavi, susținând că nu va avea legitimitate sau longevitate.

El îndeamnă armata, forțele de ordine și de securitate iraniene să profite de „ultima lor oportunitate de a se alătura națiunii”.

CITEȘTE ȘI              -              Iranienii celebrează lichidarea lui Ali Khamenei: Chiuituri, frenezie și focuri de artificii la Teheran / video viral

Moartea liderului suprem „poate servi drept balsam pentru inimile rănite ale taților și mamelor îndurerate, soților și soțiilor, fiilor și fiicelor”, spune Pahlavi.

Adresându-se poporului iranian, el avertizează: „Acesta poate fi începutul marii noastre sărbători naționale, dar nu este sfârșitul drumului. Rămâneți vigilenți și pregătiți.”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

reza pahlavi
iran
ali khamenei
razboi
Comentarii

