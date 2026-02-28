€ 5.0953
DCNews Stiri Mi-Th Influencer. Ondyna Maniţă, toate detaliile despre îngrijirea părului
Data publicării: 22:04 28 Feb 2026

EXCLUSIV Mi-Th Influencer. Ondyna Maniţă, toate detaliile despre îngrijirea părului
Autor: Florin Răvdan

Mi-Th Influencer. Ondyna Maniţă, toate detaliile despre îngrijirea părului Sursa foto: Freepik.com

Ondyna Maniţă, expertă în tehnici avansate de extensii, vopsire și hairstyling, este invitata săptămânii la Mi-Th Influencer. 

Urmăriţi o discuţie extrem de interesantă, în care veţi afla totul despre îngrijirea părului, duminică, 1 martie, de Ziua Femeii, la Mi-Th Influencer, emisiune moderată de Thea Haimovitz şi Mirela Vescan. 

Emisiunea se transmite duminică, de la ora 11:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Rămâneţi alături de noi! 

ondyna manita
mi-th influencer
