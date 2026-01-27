Copiii și adolescenții cu autism în școală. Cum îi înțelegi, cum îi sprijini, cum îi vezi cu adevărat. Ana Bogdan, la Părinți Prezenți

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți vom discuta despre autism, care nu înseamnă lipsă de emoție, așa cum cred mulți. Autismul înseamnă doar un alt mod de a procesa informația.

Mulți părinți se tem să ceară ajutor. Mulți profesori se simt copleșiți. Mulți copii rămân nevăzuți deoarece nu au fost duși la specialiști și nu primesc sprijinul de care au nevoie.

Invitata noastră de astăzi este Ana Bogdan, psihoterapeut cognitiv comportamental și consultant în analiză comportamentală aplicată, lucrează cu copii și adolescenți cu tulburări de dezvoltare. Formează profesori și ghidează părinți. Cunoaște din interior realitatea acestor copii. Realitate care cuprinde efort, confuzie, frustrare și momente de progres.

Vom afla cu adevărat ce trăiesc copiii, părinții și profesorii care se confruntă cu autismul în case și școli.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

Frica de diagnostic

Primii pași în clasă

Relațiile cu colegii

O zi în clasă

Conflicte, agresiune și marginalizare

Excluderea socială și presiunea părinților

Copiii tipici și frica

Profesorul prins la mijloc

Școala care nu are resurse

Crizele emoționale în spații aglomerate

Temele pentru acasă

În ochii lor

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 27 ianuarie, începând cu ora 20:00!

