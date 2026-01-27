Copiii și adolescenții cu autism în școală. Cum îi înțelegi, cum îi sprijini, cum îi vezi cu adevărat. Ana Bogdan, la Părinți Prezenți

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 27 ianuarie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi despre copiii și adolescenții cu autism din școli, alături de Ana Bogdan, psihoterapeut cognitiv-comportamental și psiholog clinician.
În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți vom discuta despre autism, care nu înseamnă lipsă de emoție, așa cum cred mulți. Autismul înseamnă doar un alt mod de a procesa informația.
Mulți părinți se tem să ceară ajutor. Mulți profesori se simt copleșiți. Mulți copii rămân nevăzuți deoarece nu au fost duși la specialiști și nu primesc sprijinul de care au nevoie.
Invitata noastră de astăzi este Ana Bogdan, psihoterapeut cognitiv comportamental și consultant în analiză comportamentală aplicată, lucrează cu copii și adolescenți cu tulburări de dezvoltare. Formează profesori și ghidează părinți. Cunoaște din interior realitatea acestor copii. Realitate care cuprinde efort, confuzie, frustrare și momente de progres.
Vom afla cu adevărat ce trăiesc copiii, părinții și profesorii care se confruntă cu autismul în case și școli.
În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:
Frica de diagnostic
Primii pași în clasă
Relațiile cu colegii
O zi în clasă
Conflicte, agresiune și marginalizare
Excluderea socială și presiunea părinților
Copiii tipici și frica
Profesorul prins la mijloc
Școala care nu are resurse
Crizele emoționale în spații aglomerate
Temele pentru acasă
În ochii lor
Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 27 ianuarie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!
---------------------------------------------------------------------------------
Pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente și relevante informații despre o creștere conștientă a copilului, vă invităm să vă abonați la notificările site-ului nostru, www.parintisipitici.ro, și să ne urmăriți pe canalele noastre de social media.
Dacă apreciați emisiunea noastră Părinți Prezenți, vă rugăm să o distribuiți mai departe și să o împărtășiți cu prietenii și familia voastră.
Vă mulțumim pentru implicare și pentru că sunteți alături de noi în călătoria spre o creștere conștientă și armonioasă a copiilor.
YouTube: https://www.youtube.com/@parintisipitici
YouTube: https://www.youtube.com/@dcnewsromania
Google News: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMN2viwswlO3qAg?hl=ro&gl=RO&ceid=RO%3Aro
Suntem prezenți și pe rețelele de socializare:
Facebook: https://www.facebook.com/parintisipitici
Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro
Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv
Instagram: https://www.instagram.com/parintisipiticiro
TikTok: https://www.tiktok.com/@parintisipitici.ro
Threads: https://www.threads.net/@parintisipiticiro
Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va8DkdgADTONrCn9kA34
Grup Facebook: https://www.facebook.com/groups/1823716091455954
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News