Copiii și adolescenții cu autism în școală. Cum îi înțelegi, cum îi sprijini, cum îi vezi cu adevărat. Ana Bogdan, la Părinți Prezenți
Data actualizării: 15:20 27 Ian 2026 | Data publicării: 15:19 27 Ian 2026

EXCLUSIV Copiii și adolescenții cu autism în școală. Cum îi înțelegi, cum îi sprijini, cum îi vezi cu adevărat. Ana Bogdan, la Părinți Prezenți

Copiii și adolescenții cu autism în școală. Cum îi înțelegi, cum îi sprijini, cum îi vezi cu adevărat. Ana Bogdan, la Părinți Prezenți Copiii și adolescenții cu autism în școală. Cum îi înțelegi, cum îi sprijini, cum îi vezi cu adevărat. Ana Bogdan, la Părinți Prezenți

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 27 ianuarie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi despre copiii și adolescenții cu autism din școli, alături de Ana Bogdan, psihoterapeut cognitiv-comportamental și psiholog clinician.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți vom discuta despre autism, care nu înseamnă lipsă de emoție, așa cum cred mulți. Autismul înseamnă doar un alt mod de a procesa informația. 

Mulți părinți se tem să ceară ajutor. Mulți profesori se simt copleșiți. Mulți copii rămân nevăzuți deoarece nu au fost duși la specialiști și nu primesc sprijinul de care au nevoie. 

Invitata noastră de astăzi este Ana Bogdan, psihoterapeut cognitiv comportamental și consultant în analiză comportamentală aplicată, lucrează cu copii și adolescenți cu tulburări de dezvoltare. Formează profesori și ghidează părinți. Cunoaște din interior realitatea acestor copii. Realitate care cuprinde efort, confuzie, frustrare și momente de progres. 

Copiii și adolescenții cu autism în școală. Cum îi înțelegi, cum îi sprijini, cum îi vezi cu adevărat. Ana Bogdan, la Părinți Prezenți

Vom afla cu adevărat ce trăiesc copiii, părinții și profesorii care se confruntă cu autismul în case și școli.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre: 

Frica de diagnostic

Primii pași în clasă

Relațiile cu colegii

O zi în clasă

Conflicte, agresiune și marginalizare

Excluderea socială și presiunea părinților

Copiii tipici și frica

Profesorul prins la mijloc

Școala care nu are resurse

Crizele emoționale în spații aglomerate

Temele pentru acasă

În ochii lor

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 27 ianuarie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

---------------------------------------------------------------------------------

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

parinti prezenti
autism
copii autism
