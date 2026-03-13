€ 5.0938
DCNews Stiri Un avion american s-a prăbuşit
Data publicării: 08:17 13 Mar 2026

Un avion american s-a prăbuşit
Autor: Doinița Manic

imagine cu un avion

Un avion american s-a prăbuşit în Irak. Deocamdată nu se știe câte persoane se aflau la bord.

Un avion american de realimentare s-a prăbuşit în vestul Irakului, a anunţat joi Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), transmite Agerpres.

VEZI ȘI: Ce s-a întâmplat la baza militară italiană din Irak? Italia își evacuează personalul

Un alt avion, nevoit să aterizeze de urgență

CENTCOM a precizat că pierderea avionului KC-135 "nu a fost provocată de tiruri ostile sau amice", notează AFP.

"Operaţiunile de salvare sunt în desfăşurare", a adăugat CENTCOM într-un comunicat, menţionând că un alt avion implicat a aterizat în siguranţă.

Nu se știe încă numărul victimelor

Deocamdată nu au fost furnizate detalii cu privire la numărul de persoane aflate la bordul avionului sau la starea lor actuală.

"Informaţii suplimentare vor fi furnizate pe măsură ce situaţia evoluează", a declarat CENTCOM, care cere "răbdare" în timp ce "colectează detalii suplimentare şi oferă clarificări familiilor militarilor" implicaţi.

Al patrulea avion american pierdut de la începutul războiului Iran

Noul incident cu KC-135 înseamnă al patrulea avion american pierdut de la începutul războiului Iran după ce trei avioane de vânătoare F-15 au fost doborâte de tiruri amice accidentale în Kuweit.

Având o lungime de 41,5 metri şi o anvergură a aripilor de aproape 40 de metri, Boeing KC-135 Stratotanker este propulsat de patru motoare cu reacţie şi are o capacitate de încărcare de peste 38 de tone, în funcţie de configuraţia sa.

VEZI ȘI: Guvernul Marii Britanii a doborât mai multe drone provenite din Iran. Unele au rănit mai mulți oameni

avion
irak
avion prabusit
sua
