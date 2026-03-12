Cât de mare ar putea ajunge inflația în Europa dacă războiul din Iran continuă - analiză

Potrivit unei ample analize publicate de Euronews, economiștii estimează că o continuarea a creșterii prețurilor la petrol și gaze ar putea afecta semnificativ inflația din zona euro. Piețele au început deja să prevadă riscul unei majorări a ratei dobânzii în 2026.

Prețurile petrolului au înregistrat luni una dintre cele mai importante scăderi înregistrate vreodată într-o singură sesiune, după o declarație a președintelui american Donald Trump în care spunea războiul împotriva Iranului se apropie de sfârșit. Însă pentru consumatorii europeni, efectele ieftinirii petrolului nu au ajuns încă la pompă.

Prețurile europene ale combustibililor rămân în jurul a 2 euro pe litru



Potrivit Fuelo, o platformă care urmărește prețurile în timp real ale combustibililor în Europa, benzina și motorina rămân ridicate în mai multe orașe europene importante.

În Milano, benzina fără plumb 95 costă 1,89 euro pe litru, iar motorina 2,10 euro, în timp ce la Paris, benzina este puțin mai scumpă, la 1,92 euro, și puțin mai ieftină la motorină, la 2,06 euro.

Frankfurt este cel mai scump dintre cele trei, benzina fără plumb 95 costând 2,12 euro pe litru, iar motorina 2,19 euro.

„Cel mai relevant canal de transmitere de la conflictul din Iran la creștere, inflație și politica monetară din Europa este creșterea prețurilor la energie, deoarece majoritatea țărilor europene sunt importatoare nete de petrol și gaze”, a declarat Sven Jari Stehn, economist șef european la Goldman Sachs.

Conform Goldman, o creștere de 10% a prețului petrolului se traduce printr-o creștere de 0,3% a inflației totale din zona euro. Însă banca a avertizat că efectele neliniare ar putea amplifica șocul, în special dacă prețurile la gaze, care evoluează cu o dinamică diferită față de petrol, rămân și ele ridicate.

Trei scenarii pentru inflația europeană

Economistul-șef pentru Europa al Bank of America, Ruben Segura-Cayuela, a prezentat trei scenarii în funcție de durata menținerii a prețurilor la energie ridicate.

Cel mai probabil, petrolul se stabilizează în jurul valorii de 80 USD (74 EUR) pe baril, iar gazul olandez TTF în jurul valorii de 50 EUR/MWh timp de aproximativ două luni.

În acest scenariu, inflația din zona euro ar atinge pentru scurt timp un vârf de aproape 2,5% în martie și aprilie, înainte de a scădea sub 2% până la sfârșitul verii, PIB-ul crescând cu aproximativ 1,0% în 2026 - o creștere lentă, dar gestionabilă și puțin probabil să determine BCE să înăsprească politica.

Un șoc mai puternic, cu petrolul ajungând la 100 USD (92 EUR) și gazul la 60 EUR/MWh, ar fi mai dăunător, potrivit acestuia.

Inflația ar urma să fie în medie de 2,4% pe parcursul anului 2026, cu un vârf în al doilea trimestru de peste 3%, creșterea ar încetini la aproximativ 0,8%, iar revenirea la obiectivul de 2% al BCE ar fi probabil amânată până la începutul anului 2027.

Al treilea scenariu implică o perturbare prelungită - chiar și cu petrolul menținut aproape de 80 de dolari, un șoc energetic de patru luni ar putea împinge inflația anuală la aproximativ 2,2%, inflația în al doilea trimestru fiind în medie de 2,5%, iar PIB-ul zonei euro încetinind la aproximativ 0,9%, cu riscul unei contracții temporare.

Dacă prețurile la energie rămân ridicate, Segura-Cayuela estimează că BCE ar trebui probabil să majoreze ratele cu un total de 50-75 de puncte de bază, cel mai probabil până în septembrie.

„Dacă prețurile la energie nu se normalizează până în iunie, BCE ar putea majora ratele. Piețele au evaluat acest risc”, a spus el.

Oxford Economics: vechea strategie „de transparență” nu se mai aplică

Pentru Michael Saunders, consilier economic senior la Oxford Economics, amenințarea nu constă doar în nivelul prețurilor petrolului - ci în faptul dacă băncile centrale mai au credibilitatea necesară pentru a absorbi șocul fără a acționa.

Vechea presupunere că băncile centrale puteau pur și simplu să ignore inflația determinată de energie nu mai este valabilă, a argumentat Saunders într-o notă recentă. Noua strategie, a spus el, este de a se sprijini pe riscul ca șocurile prețurilor la energie să se reflecte în așteptările inflaționiste mai largi.

Folosind modelul economic global al Oxford Economics, Saunders a estimat că ipotezele actuale privind prețurile la energie indică o inflație în zona euro cu aproximativ 0,5-0,6 puncte procentuale mai mare în trimestrul al patrulea al anului 2026 decât se prognozase anterior - un impact mai mare decât în ​​majoritatea celorlalte economii majore, reflectând dependența structurală a Europei de importurile de energie.

Este probabil ca BCE să mențină ratele dobânzilor neschimbate pe termen scurt, a adăugat Saunders, dar având în vedere că ratele se află deja la niveluri aproximativ neutre, ar putea opta pentru o înăsprire a dobânzilor în acest an dacă creșterea prețurilor la energie persistă.

Piațele de predicție prevăd o probabilitate de 42% de majorare a ratei dobânzilor de către BCE

Platforma de predicție financiară Polymarket implică acum o probabilitate de 42% de majorare a ratei dobânzilor de către BCE în 2026 - față de doar 12% înainte de începerea conflictului din Iran, acum mai puțin de două săptămâni.

Această triplare reflectă măsura în care piața a reevaluat funcția de reacție a BCE.

Înainte ca SUA să atace primele ținte din Iran, consensul era ferm în favoarea reducerilor ratelor dobânzilor în întreaga lume dezvoltată.

Acum, când inflația determinată de energie amenință să împingă inflația generală din zona euro peste 3% în lunile următoare, investitorii se protejează din ce în ce mai mult de posibilitatea ca BCE să fie forțată să înăsprească din nou politica.

















