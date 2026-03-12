Alegeri locale în Franța. Se fac jocurile pentru succesorul lui Macron

Rezultatele sunt importante pentru evaluarea forței partidelor de stânga și a măsurii în care dreapta tradițională își poate reveni, după eșecurile de la ultimele alegeri. De asemenea, votul de duminică va arăta dacă poate fi oprită ascensiunea extremei drepte, dominate de partidul lui LePen.

Scena politică din Hexagon se poziționează tot mai mult spre dreapta, arată sondajele, speranța socialiștilor fiind legată în principal de Capitală, unde dețin primăria de 25 de ani. O dispută internă, între actualul primar al Parisului, aflat la ultimul mandat, și candidatul socialist a redus șansele acestuia și dă speranțe Dreptei.

După alegerile parlamentare din 2024, scena politică franceză s‑a fragmentat între partidele de stânga, macroniști, la centru, și extrema dreaptă, iar partidele tradiționale și-au pierdut ”fiefurile electorale”.

Blocul tradițional de stânga (socialiști, ecologiști, extrema stângă) este divizat, iar rivalitățile interne și certurile reciproce deschid un culoar favorabil extremei drepte. Partidul lui Marie LePen, Rassemblement National, are șanse în orașe importante precum Marseille — unde ar putea câștiga pentru prima dată — și Perpignan.

Temele prioritare sunt acum costul vieții, nivelul chiriilor, criza locuințelor, imigrația și securitatea, mai degrabă decât problemele de mediu, care dominau agenda electorală în 2020.