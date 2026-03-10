George Scutaru s-a întors de la Kiev în urmă cu aproximativ două săptămâni. Care sunt perspectivele sau cum a simțit perspectivele privind rezistența Ucrainei? A vorbit și despre poziția Statelor Unite, iar ajutorul pentru Ucraina trece printr-o perioadă turbulentă. Cum vede această chestiune? Răspunsurile au fost date la evenimentul „Europa, Statele Unite și dezvoltarea industriei de apărare. Relația transatlantică și provocările anului 2026”.

„Am discutat cu foarte mulți experți și cu oficiali ucraineni. Ceea ce mi-a fost clar este că Ucraina dorește să reziste. Practic, Rusia nu îi oferă o alternativă. Singura alternativă oferită de Rusia este, în esență, capitularea.

Pentru că suntem în România, aș vrea să înțelegem un lucru și să mă adresez celor 42% dintre români. În urmă cu trei săptămâni am prezentat un sondaj: 42,6% dintre români spuneau că România nu trebuie să acorde niciun ajutor Ucrainei.



Noi avem acest confort, parcă am discuta la Lisabona sau la Madrid, ca și cum am avea 2.500-3.000 de kilometri între noi și Rusia. Deși România ar fi singura țară afectată dacă frontul ucrainean ar colapsa.



În această situație, am avea graniță cel mai probabil pe Prut cu Federația Rusă pentru că Federația Rusă ar ocupa și Republica Moldova, care nu are armată și nu are adâncime strategică. Și atunci mă întreb retoric: Toți acești politicieni patrioți care pledează pentru tăierea oricărui ajutor pentru Ucraina sunt conștienți că, de fapt, ajută Federația Rusă? O Ucraină slăbită, care capitulează în fața Federației Ruse și care se retrage tot mai mult de pe front, nu va face decât ca România să devină vecină directă cu Federația Rusă.



Când ne-a fost bine nouă în istorie cu Rusia - fie că s-a numit Uniunea Sovietică, fie că s-a numit Imperiul Țarist? Ce presiuni vom avea? Și o spun foarte clar: În acest moment Rusia are capacitatea, prin campanii de dezinformare, să influențeze decizia politică în România. Faptul că 42% dintre români nu vor să acorde niciun fel de ajutor Ucrainei arată că Rusia reușește să influențeze decizia politică din România. Cel mai mare inamic al României este timpul.



Sunt de acord cu ceea ce spunea Iulian Fota și văd că în sală sunt în mare majoritate reprezentanți ai companiilor din industria de apărare. Noi nu prea avem timp, pentru că, dacă frontul ucrainean colapsează și dacă generalii îl vor sfătui pe Vladimir Vladimirovici Putin că există o fereastră de oportunitate de 2-3 ani, cât timp Donald Trump se află la Casa Albă, pentru a arăta ce se întâmplă cu articolul 5, putem ajunge într-o situație care acum trei ani părea puțin probabilă, dar care astăzi devine tot mai probabilă: Aceea de a ne confrunta direct cu Federația Rusă.

Există ceea ce eu numesc „politica struțului”, promovată de unii politicieni români. De multe ori se spune: „NATO să ne apere”, deși noi suntem NATO. S-a creat această percepție la nivelul opiniei publice ca și cum NATO ar fi un fel de bufet suedez din care alegem ce vrem și când vrem: Luni suntem neutri, iar marți trebuie să vină NATO să ne apere”, a zis George Scutaru, CEO New Strategy Center și fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională.

Subiectul dronelor

„Și chiar înainte de articolul 5 există articolul 3. M-ați întrebat despre Ucraina. Ucraina produce - sau își propune să producă - 7 milioane de drone. Mă uitam acum doi ani la marile proiecte pentru drone din România. Se spunea atunci: „La final vom produce 50 de drone”. Ați menționat că 20% din programul SAFE va rămâne în România. Dar câtă muniție avem? Ce capacitate de rezistență avem în cazul unui conflict?

Avem sisteme Patriot foarte bune, dar uitați-vă ce se întâmplă în Orientul Mijlociu cu PAC-3. Uitați-vă și în Ucraina. Ucraina rezistă cu mult curaj, dar nu poate face față rachetelor balistice și hipersonice. Rusia bombardează o dată la una sau două săptămâni, cu intensitate, hub-urile logistice și infrastructura energetică, folosind valuri de 400-500 de drone și rachete balistice, rachete de toate tipurile, pentru a epuiza apărarea antiaeriană. Ce lecții am învățat din Ucraina? În ce măsură s-a schimbat structura forțelor armate ale României după patru ani de război? Câte companii de drone avem integrate? Câte batalioane de drone avem integrate într-o brigadă?”, a zis George Scutaru, CEO New Strategy Center și fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională.

