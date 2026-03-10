Ambasadorul Ucrainei la București, detalii despre ultimele luni de război contra Rusiei: Ne-am aflat în pragul unei catastrofe / video

Ambasadorul Ucrainei, Ihor Prokopchuk, apreciază că iarna care a trecut a fost probabil cea mai dificilă de la începutul războiului, având în vedere că ruşii au scos din funcţiune aproape zece gigawaţi de capacitate de producţie a energiei electrice.

"Iarna care a trecut a fost probabil cea mai dificilă pentru ucraineni, dintre cei patru ani care au trecut, având în vedere că Rusia a efectuat atacuri masive şi ţintite împotriva infrastructurii critice şi energetice a Ucrainei, provocând numeroase pagube. Din octombrie 2025, ruşii au reuşit să scoată din funcţiune aproape zece gigawaţi de capacitate de producţie a energiei electrice în ţara mea. Practic, sute de mii de civili din întreaga ţară, în special din Kiev, au rămas fără electricitate, fără apă şi fără încălzire. Astfel, ne-am aflat practic în pragul unei catastrofe umanitare, timp de săptămâni întregi, la temperaturi de minus 20 de grade. A fost o iarnă extrem de dificilă. Am reuşit să ne apărăm. Poporul Ucrainei continuă să îşi menţină forţa voinţei, rezilienţa şi hotărârea de a continua să reziste agresiunii ruse", a precizat el, în cadrul celei de-a doua ediţii a Defence Romania Security Dialogue.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV România va produce muniție de artilerie și anti-dronă. Falcon Defense anunță inclusiv proiecte pentru dezvoltarea de TNT și RDX

Rusia nu își dorește pacea

Ambasadorul a adăugat că în urmă cu doar câteva zile, în noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a lansat un atac "masiv" asupra capitalei, desfăşurând peste 500 de mijloace de atac, printre care 300 de drone Shahed. Au reuşit să afecteze o parte dintre capacităţile de energie, lăsând aproape 2.000 de blocuri fără căldură.

El a făcut referire de asemenea la declaraţiile recente ale preşedintelui ucrainean, conform căruia "nu se văd semne că Rusia ar dori pacea" şi că ar vrea să oprească războiul.

"Asta înseamnă că va trebui să ne întărim în continuare, să ne apărăm şi să descurajăm această agresiune. Pentru noi, după patru ani de război, e absolut clar că Rusia nu se va opri până ce nu va fi oprită şi împinsă înapoi. Din acest motiv, e nevoie de forţă din partea Ucrainei şi a noastră, a tuturor. (...) Nu există nicio altă naţiune care să îşi dorească pacea la fel de mult ca ucrainenii (...), dar ne confruntăm în continuare, în fiecare noapte, cu aceste atacuri îngrozitoare", a spus el.

Ihor Prokopchuk a adăugat că, la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, capacitatea industriei de apărare valora aproape un miliard de dolari, iar acum capacitatea de producţie a crescut la 35 de miliarde de dolari.

"Peste 95% dintre dronele folosite pe front sunt de producţie internă. (...) Suntem capabili să producem până la 20 de milioane de drone FPV şi alte drone în anul curent, cu condiţia ca deficitul de finanţare pe care îl avem să poată fi acoperit de ţările noastre partenere", a mai spus el.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Cum poate profita România de conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina, pe modelul Coreei de Sud. Lino Lim, Hanwa Aerospace, următorii pași după fabrica din Dâmbovița

Ucraina, gata să susțină alte țări după experiențele acumulate în războiul contra Rusiei

Ihor Prokopchuk a mai precizat că pe parcursul anilor de război, Ucraina a devenit un lider global în utilizarea inteligenţei artificiale pe câmpul de luptă.

El a reamintit că Ucraina este dispusă să îşi împărtăşească experienţa în combaterea dronelor iraniene. Experţi ucraineni au ajuns deja în Iordania pentru a contribui la aceste operaţiuni.

"Orice ţară, orice naţiune care e alături de Ucraina în acest război îngrozitor lansat de Rusia împotriva ţării noastre se va putea baza pe asistenţa noastră atunci când va fi nevoie", a subliniat el.

De asemenea, a vorbit despre oportunităţi de producţie, în colaborare cu companiile româneşti din domeniul apărării.

"Suntem două ţări vecine. Avem un interes comun, acela de a dezvolta capabilităţi care vor fi eficiente în descurajarea agresivităţii ruseşti în această regiune", a menţionat ambasadorul.

DefenseRomania a organizat în data de 10 MARTIE 2026 cea de-a doua ediție a DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2026 (DSD 26) cu tema: „Europa, Statele Unite și dezvoltarea industriei de apărare. Relația transatlantică și provocările anului 2026”.