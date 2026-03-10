€ 5.0955
DCNews Stiri Comisia parlamentară analizează raportul de activitate al SIE pentru 2025
Data publicării: 17:15 10 Mar 2026

Comisia parlamentară analizează raportul de activitate al SIE pentru 2025
Autor: Dana Mihai

Comisia parlamentară analizează raportul de activitate al SIE pentru 2025 - Imagine realizata cu AI Comisia parlamentară analizează raportul de activitate al SIE pentru 2025 - Imagine realizata cu AI

Riscurile si amenințările la adresa securității naționale, combaterea interferențelor străine, războiul din Ucraina si din Orientul Mijlociu, printre temele dezbătute în cadrul prezentării Raportului de activitate al SIE.

"Comisia parlamentară specială pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe a efectuat, astăzi, 10 martie 2026, o ședință de lucru la sediul Serviciului, prilej cu care conducerea civilă și operativă a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2025.

În cadrul reuniunii, Comisia a analizat în detaliu ansamblul capabilităților informative, operative și de analiză strategică ale Serviciului, cu accent asupra: acțiunilor informative din domeniul politico-strategic, gestionării amenințărilor asimetrice, activităților de contraspionaj extern și protecție a operațiunilor, eforturilor dedicate combaterii criminalității transfrontaliere, operațiunilor externe derulate pe linie Cyber, proceselor de valorificare a informațiilor, contribuției la îndeplinirea atribuțiilor stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, precum si cooperării externe informativ-operative.

Discuții despre buget, resurse umane și cooperare instituțională

Totodată, au fost discutate si chestiuni legate de bugetul SIE, de problematica resurselor umane, încadrările de personal, particularitățile misiunilor externe, precum si chestiuni de natură logistică, juridică, cooperarea cu celelalte instituții din sistemul de securitate națională si cu partenerii externi.

Ședința de lucru a permis evaluarea punctuală și detaliată a direcțiilor de acțiune ale SIE, constituind o sinteză tehnică a întregii activități de control parlamentar aferente anului 2025, în baza atribuțiilor prevăzute de Hotărârea Parlamentului nr. 44/1998, cadrul normativ care stabilește competențele Comisiei în ceea ce privește monitorizarea, evaluarea și verificarea modului în care SIE își îndeplinește mandatul legal.

Citește și: 5 nume. Nicușor Dan și-a făcut liste cu șefii pentru serviciile secrete. Cum va alege directorii SRI și SIE

În ceea ce privește anul 2026, Comisia subliniază că, în primele 6 săptămâni din actuala sesiune parlamentară, în aplicarea planului tematic anual, au fost deja desfășurate trei sesiuni de lucru cu reprezentanții SIE. Printre temele analizate s-a numărat și evaluarea situației strategice din Orientul Mijlociu, cu focalizare asupra evoluțiilor din Republica Islamică Iran, precum și examinarea impactului potențial pentru România din perspectivă geopolitică, economică și consulară.

Alexandru Muraru: Activitatea SIE este esențială pentru securitatea României

„În actualul context de securitate, marcat de intensificarea competiției geopolitice, de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și de evoluțiile volatile din Orientul Mijlociu, activitatea Serviciului de Informații Externe are o importanță esențială pentru protejarea intereselor strategice ale României. Combaterea interferențelor străine, anticiparea riscurilor emergente și furnizarea de analiză strategică de calitate pentru decidenții statului reprezintă misiuni critice într-un mediu de securitate tot mai complex.

Comisia parlamentară pentru controlul activității SIE va continua să exercite un control responsabil, astfel încât Serviciul să dispună de cadrul legal, resursele și instrumentele necesare pentru a-și îndeplini mandatul în deplină conformitate cu legea și cu interesele de securitate ale României. În acest context, este esențial ca SIE să își mențină capacitatea de adaptare permanentă la noile tipuri de amenințări și la dinamica mediului internațional, prin modernizarea capabilităților informative, tehnologice și operaționale. În același timp, controlul parlamentar rămâne o obligație legală esențială pentru transparență instituțională, responsabilitate democratică și consolidarea încrederii publice în instituțiile statului” a declarat deputatul Alexandru MURARU, Președintele Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe (SIE).

Comisia reafirmă angajamentul ferm pentru un control parlamentar activ, profesionist și responsabil, orientat spre consolidarea rezilienței instituțiilor de securitate și protejarea intereselor strategice ale României într-un context regional și global aflat în continuă transformare", se arată în comunicatul de presă transmis de SIE.

