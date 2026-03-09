€ 5.0979
Stiri

#ParteneriatCivilACUM: 10.000 de români cer Parlamentului să adopte legea parteneriatului civil
Data publicării: 17:04 09 Mar 2026

#ParteneriatCivilACUM: 10.000 de români cer Parlamentului să adopte legea parteneriatului civil
Autor: Dana Mihai

ParteneriatCivilACUM - Freepik ParteneriatCivilACUM - Freepik

10.000 de semnatari s-au alăturat mișcării ParteneriatCivilACUM, pornită de MozaiQ și Aluziva și sprijinită de 80 de organizații ale societății civile, campanie prin care cerem adoptarea legii parteneriatului civil acum.

Campania vine într-un moment în care România continuă să nu ofere recunoaștere legală cuplurilor de același sex, deși Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în 2023, în cauza Buhuceanu și alții v. România, că statul român are obligația de a asigura un cadru legal pentru recunoașterea acestor cupluri. Și Curtea de Justiție a UE a hotărât, în 2018, în cauza Coman v. România, că țara noastră trebuie să recunoască cuplurile formate din persoane de același sex.

Proiectele privind parteneriatul civil, blocate în Parlament

În prezent, propunerile legislative Pl-x 152/2019 și Pl-x 153/2019 privind parteneriatul civil sunt blocate în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, cameră decizională. Mai mult, proiectele legislative din Parlament au primit deja avize pozitive din partea comisiilor de muncă, drepturile omului și egalitate de șanse.

Parteneriatul civil ar oferi protecție legală cuplurilor necăsătorite din România, inclusiv pentru cuplurile formate din persoane de același sex, în domenii esențiale precum moștenirea, statutul de aparținător în spital, regimul bunurilor comune sau accesul la un credit bancar comun.

Mișcarea #ParteneriatCivilACUM îndeamnă publicul să ceară parlamentarilor să adopte această legislație și să respecte obligațiile asumate de România la nivel european, prin semnarea petiției: https://campaniamea.declic.ro/petitions/parteneriat-civil-acum

„Parteneriatul civil nu este un privilegiu, ci o formă minimă de protecție pentru familiile care există deja în România. Este vorba despre drepturi elementare, să poți avea grijă de partenerul tău, să fii recunoscut de stat și să ai protecție legală în relația cu instituțiile. Cerem Parlamentului să deblocheze această lege și să adopte parteneriatul civil acum”, a declarat Vlad Viski, președintele Asociației MozaiQ.

Milione de români susțin introducerea parteneriatului civil

Sondajele arată că 5.828.000 de români susțin introducerea parteneriatului civil, iar legea ar beneficia atât cuplurilor de același sex, cât și sutelor de mii de cupluri heterosexuale necăsătorite din România.

Mișcarea este susținută de creatori de conținut și personalități publice, printre care Aluziva, care se alătură inițiativei și încurajează publicul să vorbească deschis despre importanța recunoașterii legale a tuturor familiilor.

“Am trei copii și de multe ori m-am întrebat cum aș reacționa dacă mi-ar spune într-o zi oricare dintre ei că e queer. L-aș pupa mult și l-aș strânge tare în brațe, pentru că mi s-ar rupe sufletul să fie marginalizat și tratat inferior de stat și societate. Mă doare tot corpul numai la gândul că ar fi nevoit să se ascundă sau să plece din țară, ca să trăiască liber și fără frică, în state unde ar avea parte de drepturi, egalitate, protecție. Dintotdeauna am fost aliată a comunității LGBT și susțin public cauza parteneriatului civil în România de ani de zile, dar de data asta se simte ca o misiune personală. De data asta mi-am propus să-mi folosesc toate resursele, cunoștințele, experiența și vizibilitatea pentru cauza asta și n-am de gând să mă opresc până nu se întâmplă.

Nu așa vreau să arate țara în care vor crește copiii mei, copiii noștri.” a declarat Alina Greavu, cunoscută în mediul online ca Aluziva. În cadrul campaniei, susținătorii sunt invitați să posteze videoclipuri în care explică de ce susțin parteneriatul civil și să își mobilizeze comunitățile să semneze petiția.

Petiția poate fi semnată aici: https://campaniamea.declic.ro/petitions/parteneriat-civil-acum

Susținătorii campaniei sunt încurajați să distribuie mesajele folosind hashtagul #ParteneriatCivilACUM.

Despre campanie Mișcarea #ParteneriatCivilACUM este o inițiativă a Asociației MozaiQ, susținută de peste 80 de organizații ale societății civile din România, influenceri și persoane publice, care urmărește adoptarea legislației privind parteneriatul civil pentru toate cuplurile din România.

parteneriat civil România
parteneriat civil lege
MozaiQ România
Aluziva
