€ 5.0979
|
$ 4.4111
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0979
|
$ 4.4111
 
DCNews Stiri A doua rachetă trasă din Iran, interceptată de NATO deasupra Turciei
Data actualizării: 14:43 09 Mar 2026 | Data publicării: 14:34 09 Mar 2026

A doua rachetă trasă din Iran, interceptată de NATO deasupra Turciei
Autor: Roxana Neagu

turcia-steag_75005100 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @12photostory

Sunt informații de ultimă oră despre conflictul din Orientul Mijlociu. NATO doboară a doua rachetă din spațiul aerian al Turciei.

Sistemele de apărare aeriană ale NATO din estul Mediteranei au doborât o a doua rachetă balistică lansată din Iran şi care a intrat în spaţiul aerian al Turciei, a anunţat luni Ministerul Apărării din Turcia, avertizând că va lua fără ezitare măsurile necesare, relatează Reuters. 

Aceasta este a doua rachetă balistică iraniană care a vizat Turcia, membră NATO, în ultima săptămână. 

Potrivit unui comunicat al ministerului, unele părţi ale muniţiei au căzut în provincia sud-estică Gaziantep şi nu au existat victime în urma incidentului.

Urmărește aici LIVE a zecea zi de conflict în Orientul Mijlociu

Prima rachetă a intrat în spațiul aerian al Turciei în 5 martie. Inițial, un oficial turc a spus că ar fi vizat, de fapt Cipru, dar a fost contrazis de un purtător de cuvând al NATO, Martin O'Donnell, care a răspuns afirmativ întrebat dacă racheta trasă din Iran viza ținte din Turcia. El a făcut referire la o declaraţie a purtătoarei de cuvânt a NATO, Allison Hart, publicată miercuri, care a condamnat ”ţintirea” Turciei de către Iran. 

În contextul noilor provocări din Turcia, SUA face apel la cetățenii americani să părăsească sud-estul Turciei și ordonă personalului neesențial să părăsească consulatul Adana

Teheranul neagă lansarea rachetei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

turcia
nato
racheta
razboi
orientul mijlociu
iran
israel
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Cine e primarul de la PNL Cluj, condamnat după ce a „finalizat” un parc doar pe hârtie
Publicat acum 21 minute
Prețul carburanților, aproape de 10 lei/litru. Elena Cristian: 70% câștigă statul român. Prețul real, 4 lei!
Publicat acum 39 minute
A doua rachetă trasă din Iran, interceptată de NATO deasupra Turciei
Publicat acum 43 minute
Povestea pensionarului special care a fost informatorul Securității timp de 14 ani. Cariera pe care i-au inventat-o pentru pensie
Publicat acum 54 minute
A început curățenia de primăvară în Sectorul 4! În paralel, se derulează și programul de reparații locale, dar și cel de mentenanță a mobilierului urban
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 38 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Iranul atacă din nou Turcia, membru NATO/ Cinci fotbaliste iraniene caută azil în Australia
Publicat acum 3 ore si 53 minute
Sorin Grindeanu, către Lia Olguța Vasilescu: Cine a hotărât că intrăm în coaliție, hotărăște și să ieșim
Publicat acum 5 ore si 58 minute
Ce se întâmplă cu Alina Mădălina, după ce a fost internată la Psihiatrie și fiica i-a fost luată de statul german
Publicat acum 5 ore si 12 minute
Horoscopul primăverii 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 6 ore si 34 minute
Horoscop 9 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close