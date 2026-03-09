A doua rachetă trasă din Iran, interceptată de NATO deasupra Turciei

Sistemele de apărare aeriană ale NATO din estul Mediteranei au doborât o a doua rachetă balistică lansată din Iran şi care a intrat în spaţiul aerian al Turciei, a anunţat luni Ministerul Apărării din Turcia, avertizând că va lua fără ezitare măsurile necesare, relatează Reuters.

Aceasta este a doua rachetă balistică iraniană care a vizat Turcia, membră NATO, în ultima săptămână.

Potrivit unui comunicat al ministerului, unele părţi ale muniţiei au căzut în provincia sud-estică Gaziantep şi nu au existat victime în urma incidentului.

Prima rachetă a intrat în spațiul aerian al Turciei în 5 martie. Inițial, un oficial turc a spus că ar fi vizat, de fapt Cipru, dar a fost contrazis de un purtător de cuvând al NATO, Martin O'Donnell, care a răspuns afirmativ întrebat dacă racheta trasă din Iran viza ținte din Turcia. El a făcut referire la o declaraţie a purtătoarei de cuvânt a NATO, Allison Hart, publicată miercuri, care a condamnat ”ţintirea” Turciei de către Iran.

În contextul noilor provocări din Turcia, SUA face apel la cetățenii americani să părăsească sud-estul Turciei și ordonă personalului neesențial să părăsească consulatul Adana.

Teheranul neagă lansarea rachetei.