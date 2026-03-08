€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri Internațional Veste bună: Se reiau zborurile comerciale din Israel
Data publicării: 17:49 08 Mar 2026

Veste bună: Se reiau zborurile comerciale din Israel
Autor: DC News Team

aeroportul din dubai Foto: Unsplash

Primele aeronave comerciale de pasageri decolează duminică dimineață din Israel, marcând reluarea treptată a traficului aerian internațional după o perioadă de restricții severe impuse din considerente de securitate națională. 

Autoritatea Aeroportuară din Israel a anunțat redeschiderea terminalelor pentru zborurile comerciale începând cu primele ore ale acestei dimineți. 

Mai multe companii aeriene internaționale și-au reluat operațiunile, primele curse fiind programate spre destinații europene și Statele Unite.

Măsurile de securitate la Aeroportul Ben Gurion rămân extrem de riguroase, pasagerii fiind sfătuiți să ajungă cu cel puțin patru ore înainte de decolare. Autoritățile monitorizează permanent culoarele aeriene pentru a asigura protecția deplină a curselor civile în contextul regional actual, scrie Anima News.

Ministerul Transporturilor estimează o creștere progresivă a volumului de pasageri pe parcursul următoarelor zile. Decizia de reluare a zborurilor a fost luată în urma unei evaluări detaliate efectuate de Tzahal și serviciile de informații, confirmând stabilizarea condițiilor necesare operării în siguranță. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 9-15 martie 2026
Publicat acum 26 minute
Ce spune Trump despre creșterea prețurilor la carburanți: Mesajul transmis americanilor
Publicat acum 37 minute
„Pandemia silențioasă” care afectează tot mai mulți oameni. Dr. Anca Trifan: Milioane de români suferă de această boală
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Zelenski are totuși niște cărți bune în mână: Experții ucraineni în combaterea dronelor merg în Orient să ajute SUA
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Accident pe Autostrada A3: Trafic restricționat după ce trei mașini au intrat în coliziune
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 16 minute
Poliția și mascații au descins în direct la România TV / foto în articol
Publicat acum 7 ore si 32 minute
A fost desemnat noul lider suprem al Iranului, succesorul ayatollahului Ali Khamenei. Update: Anunțul Israelului
Publicat acum 11 ore si 3 minute
Găsește pe cineva care se uită la tine așa cum se uită Țoiu la Ponta. Imagine de colecție / foto în articol
Publicat acum 11 ore si 21 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 9: A fost desemnat un nou lider suprem în Iran / China vorbește despre o confruntare cu SUA
Publicat acum 5 ore si 57 minute
Prima țară care raționalizează benzina și motorina din cauza războiului cu Iranul. Cozi imense la pompe / video viral
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close