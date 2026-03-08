Veste bună: Se reiau zborurile comerciale din Israel

Autoritatea Aeroportuară din Israel a anunțat redeschiderea terminalelor pentru zborurile comerciale începând cu primele ore ale acestei dimineți.

Mai multe companii aeriene internaționale și-au reluat operațiunile, primele curse fiind programate spre destinații europene și Statele Unite.

Măsurile de securitate la Aeroportul Ben Gurion rămân extrem de riguroase, pasagerii fiind sfătuiți să ajungă cu cel puțin patru ore înainte de decolare. Autoritățile monitorizează permanent culoarele aeriene pentru a asigura protecția deplină a curselor civile în contextul regional actual, scrie Anima News.

Ministerul Transporturilor estimează o creștere progresivă a volumului de pasageri pe parcursul următoarelor zile. Decizia de reluare a zborurilor a fost luată în urma unei evaluări detaliate efectuate de Tzahal și serviciile de informații, confirmând stabilizarea condițiilor necesare operării în siguranță.