Țara din Europa în care se cere referendum pentru ieșirea din NATO

Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, liderul Podemos a avertizat că „nu putem spune nu războiului în timp ce purtăm război”, referindu-se la desfășurarea fregatei Cristóbal Colón în Cipru și la rolul Spaniei în escaladarea actuală a conflictului din Orientul Mijlociu, scrie LaRazon.

Montero a susținut că Spania ar trebui să organizeze un alt referendum privind continuarea apartenenței sale la NATO, amintind că intrarea sa în Alianță a fost decisă prin referendum în 1986.

Potrivit europarlamentarei, țara are dreptul să reconsidere dacă dorește să rămână „un aliat militar al celor mai mari două amenințări la adresa umanității în acest moment”, o declarație pe care a încadrat-o în criticile sale la adresa politicii externe a SUA și a alinierii europene cu Washingtonul.

CITEȘTE ȘI - Spania dezminte afirmațile SUA privind o schimbare de poziție în conflictul din Iran

Liderul Podemos a insistat că Spania nu poate continua „să faciliteze războaiele lui Trump folosind teritoriul nostru”, referindu-se direct la bazele militare americane din Rota și Morón. Pentru Montero, menținerea acestor facilități contrazice mesajul „nu războiului” pe care guvernul pretinde că îl apără.

„Suntem țara lui nu războiului, iar acest lucru trebuie să devină realitate”, a declarat ea.

Mai mult, a legat politica externă de situația economică internă. Montero a susținut că, având în vedere instabilitatea internațională, Spania ar trebui să se concentreze pe controlul prețurilor și protejarea familiilor, în loc să se „alinieze la strategii militare care nu servesc intereselor poporului”.

În opinia sa, majoritatea țării dorește măsuri care să garanteze că Spania nu participă la conflicte externe.