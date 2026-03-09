Una din cele mai contagioase boli din lume ia amploare. Peste 100 de copii din SUA sunt afectați

Autoritățile sanitare din Sacramento, California, au avertizat asupra posibilității unei „explozii virale” după ce aproximativ 130 de copii au fost expuși la rujeolă.

Un copil nevaccinat, care era contagios la momentul respectiv, a participat săptămâna trecută la un program educațional în comitatul Sacramento.

Instituția a fost închisă temporar în urma incidentului, dar ar putea fi deja prea târziu, deoarece rujeola este una dintre cele mai contagioase boli existente și se poate transmite de la o persoană la până la 18 persoane într-un mediu neprotejat.

Avertismentul autorităților sanitare

„Rujeola, una dintre cele mai contagioase infecții, poate avea consecințe grave pe tot parcursul vieții, inclusiv leziuni cerebrale permanente, și poate fi fatală, în special pentru copii”, a declarat dr. Erica Pan, directorul CDPH și responsabilul cu sănătatea publică al statului, într-un comunicat de presă din 6 martie.

„Vaccinul împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei (MMR) este sigur și oferă protecție de lungă durată împotriva rujeolei. Vaccinarea protejează atât familiile noastre, cât și pe cei care sunt prea mici pentru a fi vaccinați complet”.

Impactul vaccinării și riscurile dezinformării

Există speranța că copiii care au fost potențial expuși vor fi vaccinați împotriva bolii, ceea ce a contribuit la prevenirea a 59 de milioane de decese între 2000 și 2024.

Însă numai în 2024, s-au înregistrat aproximativ 95 000 de decese cauzate de rujeolă la nivel global, iar acest număr va crește probabil pe măsură ce tot mai multe persoane vor ceda dezinformării online cu privire la vaccinuri, în special sub conducerea unui secretar al sănătății care și-a exprimat în mod extrem de vocal opiniile anti-vaccinare, sugerând anterior că „autismul provine din vaccinuri”.

Critici privind pozițiile anti-vaccinare

Înainte de numirea sa în funcția de secretar al sănătății în administrația Donald Trump, dr. David Elliman, consultant în sănătatea copiilor din comunitate la Great Ormond Street Hospital din Londra, a declarat că RFK Jr a perpetuat miturile legate de vaccinare, „ignorând complet dovezile”.

El a declarat pentru BBC: „Dacă va fi numit și va continua în același mod, mă tem nu doar pentru programul de vaccinare din SUA, ci și pentru programe similare din întreaga lume și pentru sistemul de sănătate în general.

„Vaccinarea a salvat probabil mai multe vieți și este mai bine cercetată decât majoritatea, dacă nu chiar toate, aspectele sistemului de sănătate. RFK Jr ar putea da înapoi acest proces și ar putea fi responsabil pentru moartea și invaliditatea a mii de oameni, în special copii”.

Simptome și complicații ale bolii

În ultimele 12 luni, au fost confirmate șasecazuri de rujeolă în Sacramento și în județul vecin Placer, iar unul dintre copiii infectați a fost tratat la spital, ceea ce înseamnă că personalul de acolo a fost nevoit să identifice toți pacienții și membrii personalului care se aflau acolo în acea perioadă.

Simptomele bolii includ febră, tuse, secreții nazale și ochi roșii/iritați, urmate de obicei de o erupție cutanată distinctă. De asemenea, în unele cazuri, boala poate duce la probleme grave la nivelul creierului sau al plămânilor, în special la sugari, la persoanele nevaccinate și la cele imunodeprimate.

În același timp, Organizația Mondială a Sănătății a confirmat la începutul acestui an că Marea Britanie și-a pierdut statutul de țară eradicată, după ce a fost declarată liberă de rujeolă atât în 2017, cât și în 2021, datorită beneficiilor vaccinului ROR și circulației reduse a virusului în timpul pandemiei de coronavirus.