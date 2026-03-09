MAI Digital. Lista serviciilor care vor putea fi accesate exclusiv online

Proiectul MAI Digital este finanțat prin fonduri europene și are ca obiectiv simplificarea interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile statului, prin dezvoltarea unor servicii electronice moderne, integrate într-un portal online dedicat.

Ministerul Afacerilor Interne lansează programul MAI Digital

Proiectul MAI Digital are un buget de aproximativ 657 milioane de lei, fonduri nerambursabile asigurate prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (prioritatea 2 – Digitalizare în administrație publică), care este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Autoritățile estimează că noile servicii electronice dezvoltate în cadrul programului MAI Digital vor fi utilizate anual de peste 1,1 milioane de persoane, atât cetățeni, cât și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Serviciile care vor putea fi accesate fără drumuri la ghișeu

Printre serviciile care urmează să fie dezvoltate în cadrul programului MAI Digital se numără:

eliberare certificate de cazier judiciar pentru persoane juridice;

eliberare certificate de integritate comportamentală;

avizare activități de pescuit recreativ/sportiv în apele de frontieră;

înregistrare declarație adunare publică;

aviz/autorizație de securitate la incendiu;

aviz/autorizație de protecție civilă;

istoric înmatriculare vehicul;

verificare și eliberare a avizelor de securitate industrială (TIP I, TIP II, TIP III).

Când se va trece la varianta exclusiv digitală

Proiectul MAI Digital se va derula pe o perioadă de trei ani, urmând să fie finalizat după cele 36 de luni de implementare stabilite în contractul de finanțare.

Autoritățile estimează că, odată cu extinderea infrastructurii digitale și a portalului de servicii online, interacțiunea cu instituțiile MAI va deveni în mare parte electronică, reducând semnificativ dependența de procedurile tradiționale la ghișeu.