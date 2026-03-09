MAI Digital. Lista serviciilor care vor putea fi accesate exclusiv online

Programul MAI Digital propune ca cetățenii și companiile să poată depune cereri, obține documente sau verifica informații fără să mai meargă la ghișeu.
Proiectul MAI Digital este finanțat prin fonduri europene și are ca obiectiv simplificarea interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile statului, prin dezvoltarea unor servicii electronice moderne, integrate într-un portal online dedicat.
Proiectul MAI Digital are un buget de aproximativ 657 milioane de lei, fonduri nerambursabile asigurate prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (prioritatea 2 – Digitalizare în administrație publică), care este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Autoritățile estimează că noile servicii electronice dezvoltate în cadrul programului MAI Digital vor fi utilizate anual de peste 1,1 milioane de persoane, atât cetățeni, cât și reprezentanți ai mediului de afaceri.
Printre serviciile care urmează să fie dezvoltate în cadrul programului MAI Digital se numără:
Proiectul MAI Digital se va derula pe o perioadă de trei ani, urmând să fie finalizat după cele 36 de luni de implementare stabilite în contractul de finanțare.
Autoritățile estimează că, odată cu extinderea infrastructurii digitale și a portalului de servicii online, interacțiunea cu instituțiile MAI va deveni în mare parte electronică, reducând semnificativ dependența de procedurile tradiționale la ghișeu.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci