Marcel Ciolacu, lecție pentru Oana Țoiu: Așa se face. Se vede imediat cine știe să conducă și cine se pierde în explicații

Marcel Ciolacu a criticat modul în care autoritățile gestionează situația românilor aflați în zone tensionate din Orientul Mijlociu. Fostul premier a zis că lipsa unei coordonări clare și comunicarea contradictorie arată deficiențe în reacția statului în momente de criză.

„În situații de criză se vede imediat cine știe să conducă și cine se pierde în explicații. Români aflați în zone tensionate din Orientul Mijlociu au rămas blocați în aeroporturi sau au fost nevoiți să își găsească singuri soluții pentru a ajunge acasă.



Comunicatele contradictorii și lipsa unei coordonări clare arată modul în care Guvernul Bolojan și conducerea MAE gestionează o situație care cere decizie rapidă și responsabilitate. Românii au văzut însă cum arată o intervenție reală a statului atunci când există leadership.



Noiembrie 2023. Războiul din Gaza. Români blocați într-o zonă de conflict. În calitate de prim-ministru, am mers în regiune împreună cu ministra de externe Luminița Odobescu, am discutat direct cu autoritățile implicate și am coordonat evacuarea. 93 de cetățeni români și membri ai familiilor lor au ajuns în România cu o cursă specială TAROM, alături de cetățeni ai Republicii Moldova.

Aprilie 2024. Inundații masive în Dubai. Aeroport blocat, zboruri anulate, români rămași peste noapte în terminal.



Am intervenit pentru ca un grup de 20 de copii români și doi însoțitori să fie aduși în țară cu aeronava oficială cu care reveneam la București.



Aceste lucruri nu se fac din birou și nu se rezolvă prin comunicate. Se fac prin prezență, prin decizie și prin asumarea responsabilității.



Românii aflați în pericol sau blocați departe de casă au nevoie de un stat care acționează imediat. În astfel de momente se vede clar diferența dintre o guvernare care își protejează cetățenii și una care încearcă să explice de ce lucrurile nu funcționează”, a spus Marcel Ciolacu.

