DCNews Stiri Cine e creierul din spatele uciderii ayatollahului Ali Khamenei. Planul a fost făcut în luna noiembrie
Data publicării: 23:24 05 Mar 2026

Cine e creierul din spatele uciderii ayatollahului Ali Khamenei. Planul a fost făcut în luna noiembrie
Autor: Doinița Manic

steag iranian cu chipul lui ali khamenei Planul uciderii lui Ali Khamenei trebuia inițial să fie pus în aplicare după aproximativ şase luni. Foto: Agerpres

S-a aflat cine e creierul din spatele uciderii ayatollahului Ali Khamenei. Planul a fost făcut în luna noiembrie.

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a dezvăluit că decizia Israelului de a-l elimina pe ayatollahul Ali Khamenei a fost luată în noiembrie anul trecut şi planul ar fi urmat să fie pus în aplicare după aproximativ şase luni, transmite Reuters. "Obiectivul de eliminare" a fost stabilit de premierul israelian Benjamin Netanyah, potrivit acestuia.

Reamintim că fostul lider suprem al Iranului a fost ucis în primele ore ale campaniei israeliano-americane lansate sâmbătă împotriva Iranului.

VEZI ȘI: Cine e Mojtaba Khamenei, posibil nou lider suprem al Iranului. Ar încălca o tradiție veche de 47 de ani

De ce planul de eliminare al ayatollahului Ali Khamenei a fost schimbat

Deja în noiembrie am fost convocaţi de premier într-un format foarte restrâns şi premierul (Benjamin Netanyahu) a stabilit obiectivul de eliminare a lui Khamenei, a declarat Katz pentru postul de televiziune N12.

Planul a fost împărtăşit în cele din urmă Washingtonului şi a fost devansat în ianuarie, după izbucnirea protestelor antiguvernamentale din Iran, atunci când guvernul israelian era îngrijorat că liderii religioşi de la Teheran ar fi putut decide lansarea unui atac împotriva Israelului şi obiectivelor SUA din Orientul Mijlociu, a precizat ministrul israelian, potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: Iranul a decis unde îl va îngropa pe ayatollahul Ali Khamenei, ucis de atacurile americano-israeliene

