Începe un nou sezon „Roata Norocului”, duminică, 15 martie, de la 21:00, la Kanal D

Unul dintre cele mai îndrăgite show-uri de divertisment revine cu premii fabuloase, vedete îndrăgite, fapte bune, concurenți plini de energie, muzică, dans și multe surprize.

De la agonie la extaz, suspansul oferit de Roată stârnește emoții intense, iar premiile puse în joc fac inimile concurenţilor să bată tot mai tare. Călătoriile imaginare prin destinații fabuloase nu vor lipsi nici de această dată din emisiune. Distracția și câștigul întâlnesc informația valoroasă despre locuri și tradiții fascinante.

Ca şi până acum, participanții la show, oameni necunoscuţi publicului larg și vedete, sunt gata să rezolve enigmele puzzle-ului uriaș; fiecare rundă reprezintă o provocare amuzantă pentru concurenți, iar strategia e dată doar de noroc și voie bună.

Vedetele care intră în competiție își pun din nou la bătaie priceperea și norocul pentru a aduce cât mai multă bucurie unor familii aflate în dificultate. La final, surprizele de la „Roata Norocului” se dovedesc a fi nu doar premii, ci emoție pură și povești despre oameni.

Vă invităm să urmăriţi noul sezon „Roata Norocului” în fiecare duminică, începând din 15 martie, de la ora 21:00, la Kanal D.