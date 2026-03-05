Oana Țoiu, criză de nervi după ce a lăsat-o pe fiica lui Ponta în mijlocul războiului. Update: A plecat din conferința de presă

Update: Briefing de presă la Ministerul Afacerilor Externe.

Întrebată de acuzațiile pe care i le-a adus Victor Ponta, Oana Țoiu a răspuns: „Criteriile pe baza cărora echipele consulare stabilesc prioritatea sunt grupurile școlare și cazurile medicale“.

„Ce pot să-i spun domnului Ponta e că vom face tot ce ține de noi să existe rute pentru România și vom asigura prioritate copiilor, dar o prioritate care ține cont inclusiv de vârsta copiilor“, a mai spus Oana Țoiu.

Întrebată din nou dacă a intervenit la Consulatul din Dubai, Oana Țoiu nu a infirmat informația și a precizat că a spus tuturor consulilor să respecte criteriile, iar prioritate să aibă cazurile medicale și grupurile organizate.

„Am cerut tuturor consulilor să nu țină cont de alte criterii decât cele stabilita public“, a adăugat Oana Țoiu.

„Nu există nicio decizie de la Ministerul de Externe care să ducă la includerea sau excluderea unui copil pe baza apartenenței politice a părinților“, a zis, cu jumătate de gură, Oana Țoiu, după mai multe insistențe ale jurnaliștilor.

După mai multe întrebări ale jurnaliștilor, Oana Țoiu a părut că își pierde cumpătul, s-a răstit la jurnaliști și a refuzat să spună dacă își va da demisia în codnițiile în care se confirmă că a intervenit pentru ca fiica lui Victor Ponta să nu se întoarcă în România.

La un moment dat, Oana Țoiu s-a enervat și a plecat din conferința de presă.

Update: Într-o postare pe Facebook, Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a oferit prima reacție după acuzațiile lui Victor Ponta.

„Sunt mamă şi înțeleg cu totul prioritatea pe care fiecare părinte o are pentru siguranța propriilor copii.

Sunt însă şi într-un rol instituțional care îmi impune să respectăm încrederea cetățenilor, mai ales în momente de criză şi îngrijorare justificată.

Deşi înțeleg pe deplin fiecare părinte, echipele consulare nu se pot abate de la criteriile de nivel de urgență.

Ca părinți facem tot ce este în puterea noastră pentru copiii noştri, acum sunt în şedință cu miniştri din Orientul Mijlociu pentru a discuta soluții, avem sute de copii români care sunt blocați departe de casă şi treptat se întorc şi vom continua efortul diplomatic pentru acces pentru zborurile spre România.

Dar, dincolo de rolul de părinte, în rolul instituțional nu putem ceda presiunii pentru că între îngrijorările legitime ale părinților nu putem face ierarhii.

Avem echipe care au sarcina foarte grea de a respecta criteriile anunțate transparent: grupurile şcolare de copii şi cazurile medicale cu grad ridicat de risc.

Înțeleg că în spațiul public au apărut reproşuri din mediul politic dar nu aş vrea să transformăm o perioadă deja foarte grea pentru echipele consulare care gestionează cazurile şi aplicarea criteriilor într-o nouă răfuială politică.

Avem ceva mai important de făcut acum iar pentru deciziile din aceste zile nu politica este cea care le ghidează.

Apartenența politică a părinților nu este o informație care să facă parte din detaliile cerute şi nici nu poate fi criteriu de prioritizare.

Nu ministrul trebuie să decidă cine are locuri mai în față, nici dacă cineva este sau nu bolnav. Ministrul trebuie să decidă că nu apartenența politică devine criteriu pentru evacuări.

În ceea ce priveşte cazurile medicale prioritare căutăm acum soluții pentru femeile gravide pentru a micşora riscul impactului alertelor antiaeriene asupra sarcinii şi continuăm să căutăm soluții pentru minori.

Familiile vor primi informații pe măsură ce avem confirmate soluții în comunicarea cu agențiile de voiaj sau pe canalele de comunicare cu echipele consulare direct de la acestea“, a scris Oana Țoiu pe Facebook.

Știrea inițială:

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, ține joi, 5 martie 2026, un briefing de presă. Se așteaptă ca aceasta să comenteze și acuzațiile lui Victor Ponta, potrivit cărora ar fi lăsat-o voit pe fiica sa în Oman, în mijlocul războiului.

În cadrul briefing-ului, ministrul Oana Țoiu va prezenta și concluziile reuniunii informale a Consiliului Afaceri Externe (CAE), la care au participat, în mod special, Secretarul General și miniștrii de externe ai statelor membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului (GCC).

Briefing-ul de presă se va desfășura începând cu ora 14:30 la sediul MAE (Aleea Alexandru nr. 31), Sala Grigore Gafencu, și va putea fi urmărit și în format livestream, pe pagina de Facebook a MAE

