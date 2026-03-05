€ 5.0937
DCNews Stiri LIVE: Declarații după ședința de Guvern susținute de premierul Ilie Bolojan și mai mulți miniștri
Data actualizării: 14:08 05 Mar 2026 | Data publicării: 13:33 05 Mar 2026

LIVE: Declarații după ședința de Guvern susținute de premierul Ilie Bolojan și mai mulți miniștri
Autor: Elena Aurel

Ilie Bolojan Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan va susține declarații de presă, alături de alți miniștri, după ședința de Guvern.

Update: Declarațiile au fost amânate pentru ora 14:30

Astăzi, 5 martie, începând cu ora 14:00, premierul Ilie Bolojan, alături de ministra Mediului, Diana Buzoianu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Nadina Dogioiu, vor susține declarații de presă la finalul ședinței de Guvern.

Declarațiile vor fi transmise LIVE pe DC News, unde vor fi prezentate principalele decizii adoptate în cadrul reuniunii Executivului.

Știre în curs de actualizare...

ilie bolojan
declaratii de presa
diana buzoianu
bogdan ivan
Ioana Dogioiu
sedinta de guvern
