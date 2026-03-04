€ 5.0959
DCNews Stiri Ungaria trimite primul zbor pentru repatrierea cetățenilor blocați în Orientul Mijlociu
Data actualizării: 10:54 04 Mar 2026 | Data publicării: 10:50 04 Mar 2026

Ungaria trimite primul zbor pentru repatrierea cetățenilor blocați în Orientul Mijlociu
Autor: Dana Mihai

Ungaria trimite primul zbor pentru repatrierea cetățenilor blocați în Orientul Mijlociu - Imagine generata cu AI Ungaria trimite primul zbor pentru repatrierea cetățenilor blocați în Orientul Mijlociu - Imagine generata cu AI

Primul zbor de repatriere pentru cetățenii ungari blocați în Orientul Mijlociu a plecat spre Iordania, a anunțat ministrul de externe Peter Szijjarto.

Primul zbor de repatriere care va aduce acasă cetăţeni ungari blocaţi în Orientul Mijlociu din cauza războiului a plecat spre Iordania, a anunţat miercuri ministerul de externe ungar, Peter Szijjarto, într-un mesaj video postat pe Facebook, transmite MTI.

87 de persoane vor fi aduse în Ungaria

Aeronava va aduce în Ungaria 87 de persoane, printre care 83 de cetăţeni ungari, doi români, un slovac şi un columbian, a precizat Szijjarto.

'Ei vor fi, în principal, pasageri care se aflau în Israel. În Israel spaţiul aerian este complet închis, aşa încât de acolo nu se poate pleca decât pe cale terestră. Noi am acordat asistenţă unui grup de 51 de pelerini spre a părăsi Israelul pe cale terestră spre Iordania şi, în plus, aducem acasă din Iordania treizeci şi ceva de persoane astăzi', a adăugat ministrul ungar.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Cine va conduce Iranul? Adunarea Experților se pregătește să aleagă liderul

El a precizat că zborul de repatriere va decola joi din capitala Iordaniei, Amman.

Evacuări planificate și din Egipt

'Vineri, va urma Sharm El-Sheikh, pentru că cei blocaţi în Israel din cauza închiderii spaţiului aerian pot părăsi ţara pe cale terestră spre Iordania sau Egipt. Îi putem aduce acasă în această săptămână şi apoi Wizz Air va majora numărul de zboruri spre Sharm El-Sheikh la zece pe săptămână, aşa încât va fi posibil să se revină acasă de acolo cu un zbor regulat', a explicat Szijjarto.

'Mă aflu în contact permanent cu omologii mei din regiune pentru a acorda asistenţă cât mai multor unguri posibil. Din păcate, închiderile de spaţii aeriene fac imposibilă deocamdată revenirea cetăţenilor ungari acasă din câteva locuri. Ambasadele noastre continuă să funcţioneze la capacitate maximă, iar departamentele noastre consulare vă stau la dispoziţie', le-a transmis ministrul de externe concetăţenilor săi.

Comentarii

