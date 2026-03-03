€ 5.0981
Stiri

Disperarea turiștilor israelieni blocați în Dubai. Preferă Israelul, sub ploaia de rachete. "Aici e diferit"
Data actualizării: 23:22 03 Mar 2026 | Data publicării: 23:20 03 Mar 2026

Disperarea turiștilor israelieni blocați în Dubai. Preferă Israelul, sub ploaia de rachete. ”Aici e diferit”
Autor: Roxana Neagu

atac iran dubai eau Drone interceptate de EAU deasupra Dubaiului. Sursa foto: Agerpres

Dubaiul părea alegerea de vacanță ideală pentru turiștii israelieni, dar, sub rachetele iraniene, totul s-a schimbat radical.

Dubaiul, ca destinație de vacanță, a părut locul ideal pentru sute de israelieni - acum blocați acolo. Ei își exprimă astăzi frustarea față de eșecul Guvernului de a-i întoarce acasă. Personalul ambasadei israeliene a fost evacuat din țară cu un zbor special, dar Guvernul israelian nu ar fi făcut aranjamente similare pentru cetățenii aflați în vacanță în Emiratele Arabe Unite, conform Al Jazeera. 

”Suntem aici de vineri. Spre deosebire de toți ceilalți cetățeni care sunt blocați în străinătate, Dubaiul se află într-o situație diferită. Există rachete aici, drone și nu există alerte sau alarme aici”, a fost citată turista Hila Hershkowitz, în vârstă de 50 de ani.

”Sunt o mie de civili aici care se află într-o zonă de război și, pe lângă asta, a fost publicat un articol conform căruia stocul de rachete al Emiratelor Arabe Unite este pe cale să se epuizeze” spune ea. 

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Atac cu dronă în apropierea consulatului SUA din Dubai 

Urmăriți DCNews și pe Google News

dubai
israel
rachete
Comentarii

