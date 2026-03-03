Franța își extinde umbrela nucleară, România- la discuții. Bogdan Chirieac explică șansa țării noastre, dar și riscul care vine la pachet

România analizează, la nivelul Administrației Prezidențiale, al Ministerului Afacerilor Externe și al Ministerului Apărării, propunerea lansată de președintele francez Emmanuel Macron privind extinderea sistemului de descurajare nucleară. Anunțul făcut luni la Paris, care vizează creșterea numărului de focoase nucleare și consolidarea rolului Franței în securitatea europeană, marchează una dintre cele mai importante modificări ale doctrinei nucleare franceze de la finalul Războiului Rece.

În acest nou cadru strategic, state precum Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Danemarca, Suedia și Grecia sunt menționate printre potențialii beneficiari ai protecției nucleare franceze. În timp ce nivelul de alertă din baza din Deveselu a fost ridicat, Bucureștiul participă la discuții și evaluează implicațiile unei eventuale alăturări la acest mecanism. Subiectul a fost comentat de analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV.

Situația pentru România nu e atât de gravă

"Să știți că situația pentru România nu e atât de gravă, din contră. E plină de oportunități. Nivelul de alertă la Deveselu mi se pare normal că este ridicat. Asta s-a întâmplat în toate bazele americane din lume în acest moment. Întrebarea de bază este cea privind armele nucleare. Franța oferă umbrela sa nucleară, înțeleg că și Marea Britanie se alătură întregii Uniuni Europene. Înțeleg că mai multe state occidentale, dar și Polonia, au acceptat deja. Din acest punct de vedere, probabil că și România ar trebui să accepte, dar, ca să avem o decizie perfect legitimă, cred că acest lucru ar trebui supus votului în Parlament. Sigur, dacă ai arme nucleare, Rusia nu te poate ataca, pentru că un atac de acest gen ar putea duce la 'Doamne ferește' pentru toată lumea. Totuși, în același timp, dacă ai arme nucleare pe teritoriul tău, automat devii o țintă pentru arme nucleare, să știți. Singurul care poate lua decizia este Parlamentul României.

Oportunități pe mai multe planuri: Un pachet extraordinar

Eu, personal, sunt în favoarea armelor nucleare, în anumite condiții clare. Dacă Polonia, care este 'România din nord-estul Europei', ca să-i spunem așa, a acceptat aceste arme nucleare, trebuie văzut cum putem să fructificăm această oportunitate. Sunt oportunități atât de ordin militar, în domeniul apărării, cât și de ordin economic. Ar crește importanța României în domeniul geopolitic. Flancul de est, poziția pe care ne-a dat-o Dumnezeu, Marea Neagră, resursele noastre, comerțul pe care am putea să-l intermediem între Orient și Occident, o eventuală armă nucleară, lângă toate acestea, ar fi un pachet extraordinar, iar tot ceea ce trebuie să facem ține de inteligență. În rest, avem tot ce ne trebuie aici. Ne trebuie inteligență, administrație corespunzătoare și un plan coerent al Guvernului României, cu perspectivă de lungă durată. E un plan pe care, din nefericire, până acum nu l-am văzut. Poate o să-l vedem de acum încolo. Acum avem și un ambasador american cu drept deplin la București, din partea lui Donald Trump; va ajuta mult la reașezarea relațiilor româno-americane acolo unde au fost înainte. Acum putem discuta aceeași limbă cu administrația de la Casa Albă. E un lucru important. Ei așteaptă proiecte de miliarde de dolari, pe care statul român să le propună, pentru a începe un alt tip de parteneriat. Tot ce are România de făcut este să vină cu aceste proiecte de investiții. Ar conta extrem de mult dacă ar fi puse lângă tot ce am discutat până acum, de la poziția noastră la eventuale arme nucleare prezente pe teritoriu” a precizat Bogdan Chirieac, la RomâniaTV.

